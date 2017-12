Nitrianske divadlo zahrá v SND muzikál o Adamovi Šangalovi

S divadelnou metaforou o Slovensku a Slovákoch - Adamom Šangalom sa 20. januára v novom Slovenskom národnom divadle dvakrát predstaví nitrianske Divadlo Andreja Bagara.

19. jan 2009 o 14:20 TASR

BRATISLAVA.

Autorské dielo scenáristu Jozefa Paštéku, hudobníka Vaša Patejdla a textára Kamila Peteraja v muzikálovom spracovaní podľa literárneho diela Ladislava Nádašiho-Jégého režíroval Jozef Bednárik. Spoločne vytvorili javiskový obraz nielen o legendárnom Šangalovi, ale aj o slovenskom národe. O tom, ako sa darí prekročiť tieň vlastnej malosti a obmedzenosti, ako naplniť svoje sny, predstavy a túžby.

Príbeh o Adamovi zrkadlí slovenskú dušu, povahu aj správanie so všetkými jeho pozitívnymi aj negatívnymi črtami. Dej je zo začiatku 17. storočia, čo je obdobie krutých prenasledovaní, útlaku poddaných, kupčenia s presvedčením a vierou. Ale aj doby, v ktorej sa Slováci nezabudli radovať, spievať, ľúbiť a tešiť z obyčajných chvíľ života, tiež nenávidieť, udávať či vraždiť.

Herci to zobrazujú bez poučovania alebo dejepisných exkurzov a divákov zavedú do doby konzervatívnej obmedzenosti. Či to všetko zlé a negatívne sa stalo pre našu dnešnú prítomnosť už minulosťou, o tom môžu diváci premýšľať v príbehu hlavného hrdinu. Ten z oravskej dedinky Koziná uteká pred prízemnosťou a každodennou všednou realitou. Chce spoznať lepší a krajší svet, chce nájsť zmysluplnejšie naplnenie vlastného života.

"Mal som 22 rokov, keď som sa prvýkrát dôverne zblížil s Adamom Šangalom pri tvorbe scenára pre rovnomenný televízny triptych a môj spolužiak Jozef Bednárik v ňom hral postavičku študenta trnavskej univerzity," uviedol Paštéka. Vraj už vtedy prosil Nádašiho-Jégého, aby mu odpustil voľnosť, s akou s Adamom zaobchádzal.

Odvtedy tohto dedinského hrdinu nosil v sebe, menil a domýšľal jeho charakter i príbeh. Až sa z bezmocného "nahého človeka" sácaného okolnosťami stal muž, ktorý uchopil osud do vlastných rúk a postavil sa proti skostnatenej tradícii, zákernosti a krutosti ľudí. Aj keď Šangala k nám prichádza z dávnej minulosti, je to súčasný mládenec - ľahkomyseľný, niekedy pyšný inokedy skľúčený. Zápasí s temnými silami v sebe i okolo seba, no srdce má čisté a svieti v ňom plameň túžby po voľnom, statočnom živote.

"Hovorí o tolerancii a veľkorysosti o hodnotách, ktoré nám aj dnes tak veľmi chýbajú," dodáva autor libreta Paštéka.