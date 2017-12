Vypočujte si ako znie nové U2

Dublinské rádio dnes odpremiérovalo prvý singel z nového albumu známej skupiny U2.

19. jan 2009 o 14:54 Peter Bálik, (peb)



BRATISLAVA. Tak konečne sa fanúšikovia U2 dočkali prvej piesne najočakávanejšieho albumu tohto roka. Úvodný singel Get On Your Boots z dvanásteho štúdiového albumu No Line On The Horizon od slávnej írskej kapely dnes ráno ako prvé zahralo írske rádio RTÉ 2FM.

Get On Your Boots je rytmická skladba s typickým gitarovým riffom The Edge, ktorá pripomína ich éru z obdobia Achtung Baby. Ale kapela znie súčasne a nadväzuje na svoj posledný album How To Dismantle An Atomic Bomb. Uvidíme aké budú ostatné skladby z No Line On The Horizon, kapela v prvých rozhovoroch sľubuje ďalšiu hudobnú revolúciu. Singel Get On Your Boots oficiálne vyjde v polovici februára, album očakávajme na prelome februára a marca.

Dublinská stanica má exkluzivitu pre túto slávnu kapelu. Spolupracuje s ňou už tridsať rokov vďaka díždejovi Dave Fanningovi, ktorý sa stal jedným z prvých fanúšikov. Keď mal U2 vyjsť debutový album Boy, nechal poslucháčov vybrať prvý singel. Stala sa ním skladba Out Of Control.

Fanning už dokonca počul celý nový album No Line on the Horizont. "Bolo to najdlhšia pauza medzi albumami U2. Ale to čakanie stálo za to," píše na webstránke rádia, v ktorom slúži už od 70. rokov.



