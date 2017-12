Päť rokov šťastia oslávil A4 - nultý priestor

Akciou Viac šťastia už neunesieš - na prahu druhej päťročnice, oslávil A4 - nultý priestor spolu so svojimi návštevníkmi piate narodeniny. Súčasťou bola aj medzinárodná oslava 1.000.045-tych narodenín umenia.

20. jan 2009 o 9:59 (kul)

BRATISLAVA. V sobotu 17. januára oslávila bratislavská A4 päť rokov svojej existencie. Prvý krok do druhej päťročnice urobila dvomi koncertmi, súčasným tancom i audiovizuálnou performance. V sále najskôr vystúpili súčasní tanečníci zo Slovenska s hudobným doprovodom gitaristu Petra Machajdíka. Po nich sa premiérovo predstavilo hudobno-zábavné, česko-slovenské pesničkové trio 665 - kapela menšieho zla a v závere divákov roztancovala divoká pop-punková kapela Like She z Ostravy.

Kým v sále hrali kapely a tancovali súčasní tanečníci, v klube to doslova bublalo. Neboli to však bublinky zo šampanského, ale audiovizuálna performance s mikrofónmi na nahrávanie pod vodou, prenášaná do viacerých európskych miest. Pereformance pripravili mladí českí umelci Lenka Dolanová a Michal Kindernay v spolupráci s Guy van Bellem, medzinárodne uznávaným zvukovým a networkovým streamingovým umelcom z Belgicka. Do performance sa mohli zapojiť nielen tí, ktorí sa zúčastnili nedávneho workshopu na výrobu hydrofónov, ale i samotní návštevníci.

A4 - nultý priestor je jediné centrum súčasnej kultúry v Bratislave ponúkajúce, podporujúce a rozvíjajúce všetky druhy súčasného umenia. Počas piatich rokov tam bolo zrealizovaných približne 1000 kultúrnych akcií, v rámci ktorých mohli návštevníci premiérovo vidieť koncerty hudobníkov z celého sveta, projekcie filmov, ktoré sa nedajú vidieť v bežnom kine, predstavenia viackrát oceneného divadla SkRAT, či predstavenia súčasného tanca.

A4 je miestom pravidelného konania festivalov ako napríklad Multiplace - festival sieťovej kultúry, festival súčasnej hudby Next, festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu dance fest, Nová dráma či Jeden svet. Neoddeliteľnou súčasťou programu sú pravidelné i nepravidelné workshopy, diskusie, prednášky a prezentácie z rôznych oblastí.