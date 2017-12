Vianoce na Marse aj Let 666

Čo majú spoločného skupiny U2, Arcade Fire, Iron Maiden a Flaming Lips? Všetky ponúkajú fanúšikom filmy a dokumenty.

21. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik, Peter Bálik, sita

Bez obrazových bonusov to už pomaly nejde. Vydavateľstvá, ohrozené rapídnym pádom predaja CD, skúšajú nové cesty k zákazníkom.



BRATISLAVA. Ako prilákať fanúšikov, aby si kúpili hudobné nosiče? Aj tým, že okrem piesní je k dispozícii DVD s dokumentom, filmom alebo videoklipmi.

Írski U2 vydávajú koncom februára dvanásty album No Line On The Horizon, ktorý bude obsahovať aj dokument Linear od dvorného fotografa kapely Antona Corbijna. Holanďan už presvedčil, že je aj skvelým režisérom, nedávno sme mohli vidieť jeho režisérsky debut Control o živote speváka Joy Division Iana Curtisa.

Niektoré kapely idú ešte ďalej. Nestačí im ponúknuť dokument s rozprávajúcimi hlavami alebo suchý koncertný záznam z pódia. Mnohí si dokonca už nakrúcajú vlastné filmy, silno korešpondujúce s hudbou. Známa americká skupina The Flaming Lips nedávno vydala na DVD svoj film Christmas on Mars a ich kanadskí hudobní kolegovia z Arcade Fire zas na svojej stránke ponúkajú snímku Miroir Noir.

Temný svet Arcade Fire

Nakrútiť film a poslať ho do sveta je ďalšou možnosťou, ako skupiny nestratia kontakt so svojimi fanúšikmi. Arcade Fire v súčasnosti pracujú na novom albume a filmom krátia čakanie na ich nové piesne. Miror Noir dokonca nevyšiel na žiadnej značke, ponúkajú ho na svojej webstránke.

Film režiséra Vincenta Moona je pozoruhodným strihovým dokumentom, v ktorom sa miesia zábery z nahrávania posledného albumu Neon Bible, koncertného turné a pohľadmi do zákulisia. Jedným z najsilnejších momentov je scéna, kde početná kapela natlačená vo výťahu hrá akustickú verziu piesne Neon Bible.

Atmosféra filmu presne vystihuje hudobnú poetiku Arcade Fire. Je temná, gotická a jemne chaotická, tak ako piesne tejto kapely zaoberajúce sa existenčnými otázkami. Miroir Noir nemá dej, sú to len vkusne zostrihané scény, ktoré dobre dopĺňajú svet tejto významnej kanadskej kapely.

Vesmírny Santa Claus

Len máloktorá skupina na svete si napísala vlastný scenár a urobila podľa neho film. Snímka Christmas On Mars je dielom americkej skupiny The Flaming Lips, ktorá sa v minulosti preslávila hitom Do You Realize?

Jej traja členovia si v tom sci-fi filme, ktorý napísal kapelník Wayne Coyne, zahrali aj hlavné úlohy. Príbeh sa odohráva na kolonizovanom Marse. V deň Vianoc zavíta na planétu podivný zelený mužíček, ktorý sa stane svedkom samovraždy astronauta prezlečeného za Santa Clausa.

Christmas on Mars nie je vážnym filmom, skôr paródiou na žáner sci-fi. The Flaming Lips sú považovaní za jednu z najväčších recesistických skupín v Amerike. Ich vystúpenia nie sú klasickými koncertmi, skôr happeningami s bláznivou scénografickou šou s veľkým svietiacim ufom.

Z obrazovej stránky je Christmas on Mars niekde medzi Tarkovského sci-fi filmami a slovenským seriálom Spadla z oblakov. Niektorí kritici jej už prisúdili kultový status, ale bežné publikum treba varovať. Snímka je určená iba pre najväčších fanúšikov, nepripravený divák by len ťažko našiel v tomto absurdnom filme nejaký zmysel.

Let 666



Heavy metalová skupina Iron Maiden bude mať svoj prvý film. Podľa internetovej stránky www.nme.com už britská kapela zverejnila detaily, ktoré sa priamo týkajú ich dokumentu. Ten bude mať svetovú premiéru 21. apríla.

Snímka s názvom Iron Maiden: Flight 666 - The Movie mapuje turné Somewhere Back In Time Tour 2008, na ktorom kapela odohrala 23 koncertov za 45 dní. Dokument ponúkne fanúšikom londýnskeho zoskupenia nielen exkluzívny pohľad do zákulisia, ale aj zábery speváka Brucea Dickinsona pilotujúceho špeciálne vybavené Iron Maiden lietadlo, ktorým kapela a štáb cestovali do každej destinácie.