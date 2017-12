U2 ma vykradli, tvrdí americký hudobník Deupree

21. jan 2009 o 16:11 SITA

Obal No Line on the Horizon.(Zdroj: WIKIMEDIA.ORG)

BRATISLAVA. Americký muzikant a majiteľ labelu 12k Taylor Deupree obvinil skupinu U2 z toho, že obal svojho aktuálneho CD No Line On The Horizon (2009) odkopíroval od neho.

Obal írskej kapely porovnával so svojím vlastným CD Specification. Fifteen z roku 2006. Oba návrhy vytvoril japonský fotograf Hiroshi Sugimoto. Deupree svoju sťažnosť zverejnil na blogu 12kblog s názvom Obal albumu U2.

Obal albumu Specification od Taylora Deupreeho.

"Nevidel som to už náhodou? Nové CD U2 No Line On The Horizont považujem za takmer úplné vykradnutie môjho albumu Specification. Fifteen, ktoré som nahral v spolupráci s Richardom Chartierom" napísal hudobník, ktorý sa venuje najmä elektronickej hudbe.

V ďalšom príspevku sa podľa internetového portálu nme.com vyjadril, že aj tak si nemyslí, že by to ostatní mohli považovať za spoľahlivý argument. "Tento spor je podľa mňa viac problémom týkajúcim sa boja medzi projektom, ktorý je malý, intímny a experimentálny a masívnou popkultúrnou mašinériou," napísal. "Všetci vieme, kto nakoniec vyhrá," uzavrel.