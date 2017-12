Komédiu Tanec toreadorov uvedie činohra SND

Komédiu francúzskeho dramatika Jeana Anouilha Tanec toreadorov uvedie v premiére v sobotu 24. januára súbor činohry Slovenského Slovenského národného divadla (SND) v Štúdiu novej budovy.

21. jan 2009 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Komédiu francúzskeho dramatika Jeana Anouilha Tanec toreadorov uvedie v premiére v sobotu 24. januára súbor činohry Slovenského národného divadla (SND) v Štúdiu novej budovy.

Po rozprávke Kocúr na kolieskových korčuliach Jána Uličianskeho a inscenácii Václava Havla Odchádzanie je treťou premiérou činohry v tejto divadelnej sezóne. Réžia a preklad textu sú dielom Ľubomíra Vajdičku, dramaturgom je Peter Pavlac, scénu navrhol Jozef Ciller, kostýmy Milan Čorba, scénickú hudbu skomponoval Peter Mankovecký. V hlavných úlohách sa predstavia Marián Geišberg, Kamila Magálová, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Anna Maľová, Ján Kroner a Juraj Slezáček.

Jean Anouilh (1910-1987) patrí k najplodnejším a najhrávanejším francúzskym dramatikom. Jeho hry sú výnimočné mimoriadne precíznou dramatickou výstavbou, zručnými dialógmi, aj často drsným, ale inteligentným humorom. V inscenácii Tanec toreadorov si starnúci, ale ešte stále pomerne atraktívny generál vo výslužbe (Marián Geišberg) kráti nekonečné dni nudy diktovaním pamätí mladému pobočníkovi Gastonovi (Ľuboš Kostelný). Písanie mu však sťažujú večné poznámky jeho starej a chorej ženy (Kamila Magálová), aj dve nie veľmi vydarené dcéry. Rodinnú atmosféru naruší až príchod krásnej mladej slečny. Zdanlivo banálna zápletka prinesie celý rad komických situácií a poodhalí viaceré tajomstvá minulých rokov.

Jean Anouilh patrí k obľúbeným autorom režiséra Ľubomíra Vajdičku. Obdobie prípravy inscenácie zhodnotil slovami: "Bolo to veľmi príjemné, pretože je to dobrý text, uznávaný dramatik, ktorý je istým spôsobom zárukou diváckeho záujmu. Sú to veľmi inteligentné texty a veľmi vďačne napísané postavy. Mal som veľkú radosť, že herci, keď si prečítali hru a ešte predtým, než sa so mnou stretli, sa im hra páčila a mali chuť do práce."