Piesok pre tanečníkov SND

Dvorný choreograf z Nederlands Dans Theater pripravil v Slovenskom národnom divadle svoju baletnú choreografiu.

22. jan 2009 o 0:00 Dorota Kráková, Zuzana Komárová

Dvorný choreograf z Nederlands Dans Theater pripravil v Slovenskom národnom divadle svoju baletnú choreografiu.



BRATISLAVA. Prestížny holandský súbor Nederlands Dans Theater akoby sa u nás udomácnil. Tentoraz sa o spestrenie repertoáru postaral dvorný choreograf NDT Paul Lightfoot, ktorý s naším súborom naštudoval svoju choreografiu Susto.

Nejde o žiadne jedlo ani potravinový kúsok. Je to španielske slovíčko, ktoré v preklade znamená strach. No diváci sa báť nemusia. Skôr naopak, tešiť sa môžu na jeden diel tanečnej miniatúry, ktorú dnes po silvestrovskej ochutnávke opäť zaradia do baletného večera s názvom Bolero a viac. Už aj v minulosti v rámci Bolera mohli diváci tlieskať Lukášovi Timulákovi z NDT či iným zvučným menám.

Paul Lightfoot je výnimočný vo viacerých smeroch. Napríklad všetky jeho choreografie sa začínaju na „s“, pretože jeho životná láska sa volá Sol. Je tiež choreografkou NDT. Paul je známy ďalej tým, že prekypuje hyperaktivitou a tanečníkov nešetrí. Svoje diela je schopný cibriť a meniť do poslednej minúty pred premiérou. Postavy v jeho baletoch sú mimoriadne náročné po technickej aj hereckej stránke.

„Som hrdý na našich tanečníkov, pretože Paul je jeden z najlepších svetových choreografov. Som rád, že prišiel na Slovensko. Zvyčajne posiela iba svojich asistentov, ale s nami pracoval on sám. Áno, pracuje na choreografii do poslednej minúty, ale je to pre dobro veci. Vidieť v tom jeho precíznosť a snahu o perfektný výsledok,“ povedal SME šéf Baletu SND Mário Radačovský.

Počas Susta sa na tanečníkov sype piesok. Mohlo by sa zdať, že sa pri tom nedá tancovať, keďže piesok sa dostáva do očí, môže škriabať či spôsobiť šmyknutie.

Lightfoot však použil stráviteľný piesok, ktorý sa ťaží z mora v Holandsku a následne upravuje v Nemecku. Má špeciálne vlastnosti a nemôže tanečníkov ani poškriabať.