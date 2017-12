Febiofest oznámil prvého hosťa. Wim Wenders

Prvým potvrdeným hosťom filmového festivalu Febiofest, ktorý v Prahe potrvá od 27. marca do 7. apríla, je nemecký režisér Wim Wenders.

Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz. Tvorca filmov ako Nebo nad Berlínom (1987), Buena Vista Social Club (1999) a nositeľ Zlatej palmy za Paríž, Texas (1984) bude mať na prehliadke vlastnú retrospektívu a uvedie snímku Palermo Shooting (2008).

Druhou novinkou Febiofestu je udeľovanie cien za najhoršie filmy, ktoré majú nahradiť zrušeného Plyšového leva. Toho v minulosti odovzdávala Česká filmová a televízna akadémia, naposledy v roku 2007. Anticena zatiaľ nemá meno, organizátori jeho výber nechávajú na publiku.

"Kritici sa na mňa obrátili s tým, či by Febiofest nezobral pod svoje krídla anticenu, ktorá zanikla zrušením Plyšového leva," povedal pre iDNES.cz zakladateľ a šéf Febiofestu Fero Fenič s tým, že nechce nikoho urážať. "Iniciatívu sme prijali, pretože nám pripadá logické, že keď novinári na Febiofeste udeľujú ceny Kristián za najlepšie filmy, mali by mať zároveň možnosť ukázať na to, čo sa v českej kinematografii nepodarilo," vysvetlil.

Návštevníci a návštevníčky Febiofestu sa môžu tešiť aj na sekciu 50 rokov francúzskej novej vlny, Panorámu svetového filmu, či retrospektívu dánskej kinematografie. Šestnásty ročník Febiofestu bude opäť súťažný. Súčasné európske filmy bude hodnotiť porota, ktorú bude tvoriť aj 33 vybraných divákov a diváčok. O miesto v nej sa môžu záujemci a záujemkyne uchádzať na internetovej stránke www.febiofest.cz.