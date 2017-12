Z Hodokvasu bude iba Minikvas

Desiaty ročník jedného z najväčších letných festivalov sa odkladá a je otázne, čo akciu v Piešťanoch čaká ďalej.

21. jan 2009 o 16:40 Peter Bálik

BRATISLAVA. Hodokvas tento rok nebude. Organizátori jedného z najväčších festivalov sa rozhodli, že si radšej dajú pauzu, inak by ročník 2009 podľa nich zrejme bol posledným.

„Ak by sme ho urobili, tak by nás to definitívne položilo. Festival by dostal definitívnu ranu dostalo by nás to na kolená. Neboli by sme na nule, ani trochu pod nulou, ale by sme veľmi prerobili,“ povedal Tomáš Holetz zo spoločnosti Nova Music, majiteľa Hodokvasu.

Nový model

Pauzu nespôsobila finančná kríza, ale veľké dlhy z minulosti. Okrem toho ľudia z Hodokvasu chcú nájsť nový model. „V momentálnej situácii nevieme nájsť spôsob ani formu, ktorými by sme festival postavili tak, aby na seba zarobil,“ tvrdí Tomáš Holetz. „Chceli by sme , aby to bola životaschopná akcia. Nie jednorazovo, ale dlhodobo.“

S dlhmi zápasí aj najpopulárnejší slovenský festival Pohoda, ale ten sa môže spoľahnúť na svojich partnerov. „Napriek finančným problémom sme nikdy neuvažovali o predaji festivalu do zahraničia. V minulosti sme mali veľké dlhy, ale s podporou našich finančných a reklamných partnerov sa nám ich podarilo preklenúť aj vďaka tomu, že sme vždy plnili finančné záväzky,“ vysvetľuje šéf Pohody Michal Kaščák.

Tento najpopulárnejší slovenský festival, ktorý sa koná v Trenčíne si roky drží vysokú úroveň a tradíciu. Hodokvas sa po vstupe rakúskej agentúry Nova Rock pred dvomi rokmi ocitol pod paľbou kritiky mnohých fanúšikov, ktorí slovenských organizátorov obviňovali z toho, že sa vytratila pôvodná atmosféra. Festivalu dokonca napriek veľkým menám, ktoré do Piešťan začali chodiť, klesla návštevnosť.



Ako to nejde a ako to ide

„Neviem, prečo sa Slováci búchajú do hrude, že slovenské je to najlepšie. Našu spoluprácu s rakúskou agentúrou vnímajú negatívne, ale nebyť jej, nikdy by tu neboli Cypress Hill alebo Sex Pistols. Bez nich by sme to nevedeli spraviť, jednoducho na to nemáme,“ vysvetľuje Tomáš Holetz. „Otázne, či mať Hodokvas bez veľkých mien s domáckou atmosférou, alebo s nimi, ale na úkor väčšej usporiadanosti. Bez dôrazu na väčšiu bezpečnosť to nejde.“

Pre divákov, ktorí mali radi starý typ festivalu, preto zorganizovali sesterskú akciu Minikvas, na ktorej vystupovali mená z českej a slovenskej scény. Ten chcú tento rok zachovať.

Organizátori pripúšťajú, že jubilejný desiaty ročník festivalu by sa nemusel uskutočniť ani v roku 2010: „ Či bude, zatiaľ netušíme. Ale chceli by sme ho urobiť. Tešíme sa, že rakúsky partner od Hodokvasu neodstúpil a chce s nami pokračovať ďalej,“ dodáva hovorca.

Zavedené festivaly vo svete na seba zarábajú. Dôkazom toho je britský Glastonbury, ktorý už vypredal 90 percent lístkov. Aj posledný ročník Pohody bol po dlhšom čase ziskový. „Uvedujeme si, že dobrý festival je beh na dlhé trate a chceli by sme, aby si po pár rokoch festival mohol na seba zarobiť, aby bol ešte lepší,“ povedal Michal Kaščák.