Nové CD

22. jan 2009 o 0:00 (peb, her)

The Beatles: All Together Now

EMI 2008

Toto DVD nám koncom minulého roka uniklo, ale treba sa o ňom zmieniť. Varietné predstavenie Cirque Du Soleil, inšpirované piesňami The Beatles, vychádza v DVD podobe. All Together Now obsahuje piesne, ktoré sa objavili na albume Love, kde sa prvýkrát zmixovali beatlesácke skladby do nových podôb. Autorom hudobných koláží je dvorný producent The Beatles George Martin so svojím synom. DVD obsahuje aj rôzne bonusy z excelentnej šou a dokument.



Kryštof: Kryštof v opere

EMI 2008



Česká skupina Kryštof je jednou z najúspešnejších kapiel u našich susedov. Tentoraz Richard Krajčo a spol. neprinášajú nový album, ale živú nahrávku z ich akustického turné, ktoré sa uskutočnilo po českých divadlách. Okrem hitov ako Lolita alebo Rubinka, živák prináša aj novú pieseň Tak nějak málo tančím, ktorá sa objavila ako ústredná melódia v českom televíznom seriáli Proč bychom se netopili... V niektorých skladbách pomohol skupine gospelový zbor Alfa Gospel Praises.



100 múch – Fšehochuť

Hevhetia 2008







Niektoré veci povedia všetko už svojím názvom. To platí aj v prípade známej mladej banskobystrickej skupiny 100 múch. Jej druhý album je ešte pestrejší ako debut, ktorý už mnohých prekvapil nadžánrovými pesničkami. Fšehochuť ponúka až sedemnásť skladieb, v ktorých sa prestriedajú najrôznejšie polohy – svojský beatbox (Hroch priateľ človeka), kazíkovská paródia (Vítanie primátora), detské popevky (Včielky z úľa) i ponáška na novodobý metal (Daj mi II).



The Autumnist

Deadred





Vlado Ďurajka pôvodne víril stojaté vody domácej elektroniky (určenej skôr na počúvanie než tancovanie) pod pseudonymom Abuse. Po štvorročnej pauze od dobre prijatého prvého albumu sa premenoval a svoju produkciu nasmeroval od samplov viac k živým nástrojom, najmä analógovým syntetizátorom. Vďaka tomu môže jeho novinka miestami evokovať zvuk 80. rokov, no ide o výsostne súčasnú a detailne prepracovanú hudbu, ktorá dávno presiahla hranice tejtokrajiny.