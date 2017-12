Ako sa tancuje s komármi

Dnes má premiéru nový slovenský film. Videli sme ho - repelent voči nemu netreba.

Režisér Miloslav Luther šiel na vec podobne ako jeho mladší kolegovia, napríklad Vlado Fischer a Martin Repka. Ich filmy sme videli minulý rok, takže môžeme porovnávať. A vyzerá to tak, akoby sa naši filmári dohodli. Dnešok vidia podobne: časy sú hektické, ľudia draví, ale povrchní, empatia im chýba. Z blížneho vysajú, čo sa dá, tak ako komáre – odtiaľ názov filmu. Podtitul to celé zhŕňa: pravda je veľké svinstvo. Kto z nás je čistý a hodí kameňom? Hodnotiť a súdiť, to je to, čo Luther nechcel. Svojich hrdinov, smiešnych aj tragických, nechal, aby sa varili vo vlastnej šťave.

Hercom sa darilo

Ak hovoríme o remesle, Tango s komármi je na tom výborne. Fotogenickú Bratislavu objavil Igor Luther, režisérov brat a kameraman známy na celom svete. Hudobník Jozef Vlk zasa citlivo prepojil argentínske tango s elektronickou hudbou. Dialógy plynú a nedrhnú, herci hrajú tak dobre, ako v slovenskom filme dávno nehrali.

Luknár a Hajdu sa vo filme Miloslava Luthera stretli druhýkrát, dvadsať rokov po snímke Chodník cez Dunaj. Vidno, že boli ich postavy napísané rovno na telo. A keď knižné „ty pako“ napraví „totálna vychytávka“, je jasné, že sa do nášho filmu vracia aj slang. „Akože, súčasný a živý,“ mohla by dodať Tereza Nvotová, pretože najväčší podiel má na tom ona. Hrá tak civilne, až sa nechce veriť.

Chaotický scenár

Je tu však kameň úrazu – scenár, ktorý si Luther písal sám. Príbeh mal byť ako kaleidoskop, v ktorom sa osudy preskupujú, letmo stretávajú a míňajú. To sa aj deje, lenže osudov je dohromady priveľa. Dvojaký agent, dcéra, o ktorej otec nevedel, a ktorá je navyše tehotná – udržať niť dá zabrať. Najmä ak sa striedavo strihá medzi Madridom, Prahou, Brnom aj Bratislavou.

Priveľa je tu aj nastrčených tém. Rusínski robotníci, paródia na subkultúry, zväzky ŠtB aj európske granty – niečo z toho mohol Luther pokojne vynechať. Pretože chaotický scenár ako obraz chaotickej doby neobstojí.

Do kina na dvakrát

Tango s komármi je film, ktorý treba vidieť viackrát. Nie však preto, že by zrel ako dobré víno. Skôr preto, aby bolo jasné, o čom všetkom bola reč. Sám Luther to možno tušil. „Chceli sme, aby film vyjadroval pocity všetkých tých, ktorí sa na jeho tvorbe zúčastnili,“ povedal na tlačovej konferencii. A k tomu dodal, že chcel aj ukázať stret rôznych pocitov, túžob a tém bez toho, aby ich analyzoval. Latku pre tohtoročné filmy však Luther predsa len zdvihol. A to poteší. Dvojnásobne, keď je ešte iba január.

