Hviezdny prach

Tilda Swinton v porote, nový film Terryho Gilliama, Čínania chcú ratingovať a návrat seriálu o atraktívnej študentke.

22. jan 2009 o 0:00 Róbert Dyda, (bobo)

Herečka Tilda Swinton bude predsedníčkou poroty tohtoročného prestížneho medzinárodného filmového festivalu Berlinale, ktorý sa uskutoční v dňoch 5-15. februára v Berlíne. Okrem nej sú členmi poroty filmári z Hongkongu, Španielska, Nemecka a Burkina-Faso plus švédsky spisovateľ.

Čína podľa Variety možno zavedie ratingový systém hodnotenia filmov, aký poznáme aj u nás. Tento krok by veľmi pomohol filmovým tvorcom nakoľko doteraz majú čínski cenzori dve možnosti buď film pustiť alebo zakázať úplne. Klasifikácia filmov pre rôzne vekové skupiny, by umožnila úpravy filmov, aby do niektorej skupiny zapadli.

Známy anglický režisér Terry Gilliam sa údajne predsa len chystá dokončiť svoj prekliaty projekt o postave Dona Quijota. Jeho partner Toni Grisoni pre časopis Empire uviedol, že existuje prepracovaný scenár, ktorý by sa v najbližších mesiacoch mal začať realizovať. Pracovať by sa nemalo s upravenou verziou ale s úplne novými nápadmi, s ktorými prišiel režisér filmu.

Seriál Veronica Mars, ktorý poznáme aj z našich obrazoviek, by sa mal dostať na strieborné plátno. Seriál o študentke v podaní atraktívnej Kristen Bell, ktorá popri škole sa vypomáha svojmu otcovi v jeho súkromnej detektívnej agentúre sa skončil po troch sériách, ale podľa producenta Roba Thomasa ma potenciál uspieť aj na veľkom formáte.