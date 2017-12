Fero Hora vyberá: Melodický rock, čo nepoznáte

Peter Frampton. Dire Straits. Cheap Trick. Kto nepozná, nech si pozrie čo hrajú. Vo výbere legendárneho dídžeja.

23. jan 2009 o 20:00

Tentoraz sa v čase vrátime do 70. rokov minulého storočia. Pripomenieme si videá troch interpretov s repertoárom orientovaným predovšetkým na melodický rock.

Peter Frampton začínal svoju kariéru v 60. rokoch v skupine Herd. Od októbra 1971 sa vydal Frampton na sólovú dráhu. Jeho prvé štyri albumy sa komerčne nepresadili a jeho čas prišiel až s dvojplatňou Frampton Comes Alive!, ktorú nahral v roku 1975 a na trhu sa objavila v januári 1976.

Najväčším hitom z tohto najúspešnejšieho koncertného albumu v histórii rocku s predajom 10 miliónov kusov, sa stala pesnička Show Me The Way. Dostala sa do americkej i britskej Top 10. Pieseň charakterizuje typickú Framptonovu techniku hry na gitare s „talkboxom", pri ktorej v ústach dotvára zvuk gitary, ktorý tam privádza úzka rúrka.

video //www.sme.sk/vp/7523/

Rodák zo škótskeho Glasgowa Mark Knopfler pracoval v Londýne ako stredoškolský učiteľ a vo svojom byte spolu s bratom Davidom a ďalšími dvomi priateľmi často nacvičovali jeho vlastný hudobný materiál. Jeden z ich známych si všimol neveselú finančnú situáciu štvorice a vymyslel meno pre skupinu, ktorú chceli založiť. Znelo Dire Straits, čiže „hlboko do vrecka"

V jednom štúdiu potom nahrali demo pásku s piatimi skladbami. Bola medzi nimi aj pesnička Sultans of Swing, ktorá sa rýchlo dostala do rotácií Radia London i do uší pracovníkov gramofónovej firmy Phonogram. Vznikla nahrávacia zmluva i profesionálna podoba pesničky Sultans of Swing. Tento anglický i americký Top 10 hit je príbehom o klasickej džezovej formácii, ktorá hrá s pritlmeným zvukom v jednom malom londýnskom klube, ale nikdy sa nestane populárnou medzi širokou verejnosťou. Je tu Dire Straits „Sultáni swingu" z roku 1978.

video //www.sme.sk/vp/7525/

Prvé dva albumy americkej skupiny Cheap Trick vyšli v roku 1977, ale na tamojšom trhu nezaznamenali výraznejší úspech. V Japonsku však išli na dračku a boli ocenené zlatou platňou. Potom nasledovali vynikajúce koncerty v aréne Budokan v Tokiu v roku 1978. Záznam z nich sa nasledujúci rok objavil na veľkej platni Cheap Trick At Budokan, ktorá sa stala v USA platinovou.

Na tejto „elpéčke" sa bola i pesnička I Want You To Want Me, ktorá už predtým vyšla na singli a taktiež na albume In Color v roku 1977. Nezaznamenala však žiaden ohlas. Bodovala až „živá" verzia v roku 1979. Táto najúspešnejšia malá platňa skupiny Cheap Trick bola v americkom Billboarde siedmou a na Britských ostrovoch dvadsiatou deviatou.

video //www.sme.sk/vp/7526/

