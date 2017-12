Kto má najviac šancí na Oscara?

LOS ANGELES, BRATISLAVA. V Beverly Hills zverejnili nominácie na ceny Oscar. Najviac, trinásť, ich získal film The Curious Case of Benjamin Button (Podivuhodný prípad Benjamina Buttona) od režiséra Davida Finchera s Bradom Pittom.

VIDEO: Trailer k filmu Podivuhodný prípad Benjamina Buttona

Očakávanie, sklamanie a potom nová nádej, tak vyzerajú každoročné odhady. Zlaté glóbusy, ktoré už zahraniční hollywoodski novinári udelili, niekoľko favorizovaných filmov obišli. Nominácie ich teraz vracajú do hry.

Jedným z nich je Podivuhodný príbeh Benjamina Buttona. Šancí v predsieni Oscarov má najviac, trinásť. To už niečo znamená – rekordéri v celej histórii mali iba o jednu viac.

Nás môže tešiť, že tento film v kinách uvidíme na začiatku februára. Režisér David Fincher nakrútil film o čase, ktorý plynie jedným smerom – ale nie vždy. Plné ruky práce mali maskéri, Brad Pitt tu totiž hrá muža, ktorý sa narodí ako starec a postupne mladne. Príde na chuť životu, vrastie do puberty a so svetom sa rozlúči v smrteľnom kočíku.

Naprázdno neobišiel miláčik kritikov, Slumdog Millionaire (Milionár z chatrče) Dannyho Boylea. Príbeh o chlapcovi zo slumu, ktorý postupuje vo vedomostnej súťaži, je napínavý a má aj happyend. Zasvätení však oceňujú to, ako do Hollywoodu prenáša postupy z Bollywoodu, indického filmového priemyslu, kde je sladká romantika nevyhnutnou prísadou. Zlaté glóbusy film prevalcoval, v oscarových nomináciách už takú jednoznačnú prevahu nemá. No získal ich desať.

Amerika má za sebou volebný rok. O politike hovorí dráma Frost/Nixon a s ôsmimi nomináciami aj Milk Gusa Van Santa. Rekonštruuje v nej život prvého amerického politika, ktorý sa neváhal priznať k tomu, že je gay. Osem nominácií sa ušlo aj filmu Temný rytier. O Oscara vo vedľajšej úlohe symbolicky zabojuje Austálčan Heath Ledger. Tento austrálsky herec, ktorý zomrel po dokončení filmu na predávkovanie liekmi, v ňom stvárnil šialeného Jokera a svojím výkonom dokonca zatienil hlavnú batmanovskú postavu Christiana Balea.

O tom, že byť nominovaný a mať zlatú sošku doma je rozdiel, vie herečka Kate Winslet. Film Núdzový východ, kde hrala hlavnú úlohu, prekvapivo prepadol, jej ďalším ohnivkom je však romantická dráma The Reader, kde hrá tiež. Stephen Daldry ju obsadil do úlohy ženy, ktorá z druhej svetovej vojny nesie temné dedičstvo.

Systém, akým členovia filmovej akadémie hlasujú o nomináciách, je nezvyčajne zložitý. Jednoduchšie to bude presne o mesiac, 22. februára, keď sa dozvieme mená víťazov.

Kliknite - obrázok zväčšíte.

Nominácie v hlavných kategóriách



Najlepší film

Podivuhodný prípad Benjamina Buttona premiéra v SR: 5. 2.

Frost/Nixon premiéra v SR: 19. 2.

Milk premiéra v SR: 14. 5.

The Reader

Slumdog Millionaire



Najlepší režisér

Danny Boyle (Slumdog Millionaire)

Stephen Daldry (The Reader)

David Fincher (Podivuhodný prípad Benjamina Buttona)

Ron Howard - Frost/Nixon

Gus Van Sant - Milk



Najlepší herec

Richard Jenkins (The Visitor)

Frank Langella (Frost/Nixon)

Sean Penn (Milk)

Brad Pitt (Podivuhodný prípad Benjamina Buttona)

Mickey Rourke (The Wrestler - premiéra v SR: 24. 9.)



Najlepšia herečka

Anne Hathaway (Rachel Getting Married)

Angelina Jolie (Výmena - 15. 1.)

Melissa Leo (Frozen River)

Meryl Streep (Pochyby - 26. 2.)

Kate Winslet (The Reader)

Herec vo vedľajšej úlohe

Josh Brolin (Milk)

Robert Downey Jr. (Tropická búrka)

Philip Seymour Hoffman (Doubt)

Heath Ledger (Temný rytier)

Michael Shannon (Núdzový východ)



Herečka vo vedľajšej úlohe

Amy Adams (Doubt)

Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

Viola Davis (Doubt)

Taraji P. Henson (Podivný prípad Benjamina Buttona)

Marisa Tomei (The Wrestler)



Réžia

David Fincher (Podivný prípad Benjamina Buttona)

Ron Howard (Duel Frost/Nixon)

Gus Van Sant (Milk)

Stephen Daldry (The Reader)

Danny Boyle (Slumdog Millionaire)



Cudzojazyčný film

Der Baader Meinhof Komplex (Nemecko)

Medzi múrmi (Entre les murs, Francúzsko)

Okuribito (Japonsko)

Revanche (Rakúsko)

Valčík s Bašírom (Izrael)



Pôvodný scenár

Courtney Hunt (Frozen River)

Mike Leigh (Happy-Go-Lucky)

Martin McDonagh (V Brugách)

Dustin Lance Black (Milk)

Andrew Stanton, Jim Reardon and Pete Docter (Wall-E)



Celovečerný animovaný film

Blesk (Bolt)

Kung Fu Panda

Wall-E



Hudba

Podivný prípad Benjamina Buttona (Alexandre Desplat)

Defiance (James Newton Howard)

Milk (Danny Elfman)

Slumdog Millionaire (A.R. Rahman)

Wall-E (Thomas Newman)

Zdroj: www.oscars.com