Knižnička Jána Litváka

Vari najrozporuplnejšia osobnosť spomedzi drogových guru šesťdesiatych rokov minulého storočia, ktorých v kruhoch hippies nebolo málo. Vlastným menom Richard Alpert. Žid. Spočiatku pôsobil na Kalifornskej univerzite v Berkley ako hosťujúci profesor, neskôr na štyroch katedrách na Harvardovej univerzite v spojení s vedcami na Yale a Stanforde. „Môj byt v Cambridgei bol plný starožitností a konali sa tam úžasné večierky. Mal som sedan Mercedes-Benz a motorku Triumph 500 CC a lietadlo Cesna 172 a športiak MG a loď a bicykel. Dovolenku som trávil v Karibiku, kde som sa potápal." Potom bol psychológ, psychoterapeut a freudovský psychoanalytik, ktorý si jedného dňa začal hovoriť, „že keby boli všetky tie teórie pravdivé, museli by hrať v mojom živote oveľa dôležitejšiu úlohu".

Ďalej vraví o svojich priam učebnicových frustráciách z tohto prostredia, experimentovaní s drogami, psychedelickej a indickej skúsenosti a premene R. A. na babu Ram Dassa.

V tiráži sa píše: „Túto knihu vydáva nakladateľstvo Pragma s potešením ako spomienku na krásne šesťdesiate roky a ako svoju labutiu pieseň." Od vydania Be her now v origináli uplynulo 38 rokov.