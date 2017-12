Hudobné hviezdy objavujú Slovensko

Na Slovensko prídu aj Natasha Bedingfield, The Rasmus a Alphaville. V časoch najväčšej slávy vypredávali haly, dnes sa musia uspokojiť s menšími porciami.

BRATISLAVA. Natasha Bedingfield zaspieva v Žiari nad Hronom, nemeckí Alphaville tu budú mať krátke turné a fínski The Rasmus vystúpia v bratislavskom DK Dúbravka. Podľa promotérov to ešte neznamená, že Slovensko sa stalo pre týchto interpretov posledným útočiskom, aj keď obraz Natashe Bedingfield v žiarskom kulturáku to napovedá.

„Aj keby hrala nejaká hviezda v Tešedíkove, to nemusí znamenať, že nie je stále silná. Všetko je otázka dobrej ponuky a dobrého promotéra,“ tvrdí šéf Pohody Michal Kaščák.

Stačí sála pre 900 ľudí

The Rasmus, ktorí bodovali v európskych hitparádach s albumom Dead Letters, sa dnes musia uspokojiť s menšou sálou. Organizátori bratislavského koncertu odmietajú, že kapela je na ústupe, ale priznávajú, že na koncert dúbravský kulturák postačí. Do sály sa zmestí okolo 900 ľudí.

„Uvažovali sme aj o presune do väčších priestorov, keby sa začali viac predávať lístky, ale to sa nestalo. Potvrdilo to naše odhady, že miesto v Dúbravke bolo správne,“ hovorí zástupca pražskej agentúry Showinfo Tomáš Karlík. Podľa neho je o kapelu v Česku stále veľký záujem a dodáva, že menšie sály boli podmienkou kapely pred jej turné. Rasmus, vedení idolom detskych spální Ylönenom, na Slovensku vystupovali už v roku 2006.

Internetová stránka mesta Žiar nad Hronom pyšne propaguje koncert britskej speváčky Natashe Bedingfield. Podľa ankety na stránke sa na jej koncert teší rovnaky počet priaznivcov ako na fašiangové vystúpenie Moravanky.

Speváčka vystúpila v roku 2005 v Bratislave, v čase keď bodovala veľkymi hitmi I Bruise Easily a These Worlds. Odvtedy sa jej kariéra vyvíja skôr americkým smerom, jej druhý album Pocketful of Sunshine mal oveľa väčší úspech za oceánom. Preto je prekvapivé, že Bedingfield zahrá 21. marca v estrádnej sále kulturáku na strednom Slovensku.

Lacné to nebude

„Bol som na jej koncerte v Londýne a bola skvelá. Bude to určite príjemný zážitok,“ hovorí Kaščák, ktorý dodáva, že vonku je úplne bežné, že hviezdy hrajú aj v malých mestách. „U nás nemáme takú tradíciu. Miestne pomery sú ťažšie z finančného hľadiska a siahajú po menách, ktoré nie sú až také drahé. Ale Natasha lacná nebude,“ tvrdí.

Ak by sme napísali, že sme sa stali útočiskom hviezd za zenitom, nebola by to pravda. Plné koncerty Depeche Mode, Stinga alebo Lennyho Kravitza ukázali, že títo hudobníci majú stále čo povedať, aj keď sem neprišli v časoch svojej najväčšej slávy. „My sme zameraní na aktuálnu hudbu, ale niektorí kritizovali Pohodu za to, že Prodigy prišli na Slovensko po zenite. Aj pri veľkých kapelách ľudia spochybňujú, že už nie je vo svete žiadaná a musí ísť k nám. Tak to nie je,“ vysvetľuje Kaščák.

V prípade nemeckej skupiny Alphaville však je zrejmé, že to najlepšie má už dávno za sebou. Najväčšie úspechy zožala v polovici 80. rokov s veľkými hitmi Forever Young, Dance With Me a Big in Japan. Kapela sa by sa mala predstaviť koncom mája na troch miestach - v Bardejove a v Hnúšti, tretí koncert v Nitre sa dojednáva.

Henrich Albert z agentúry Agrum Music verí, že nemecké trio priláka dosť ľudí. „Koncerty v Hnúšti robíme už niekoľko rokov a vždy prišlo dve– až štyritisíc fanúšikov. Vstupné nebude vysoké a kapelu sme dostali za veľmi prijateľnú cenu.“