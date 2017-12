Toreadori hrajú škrípavú komédiu

Slovenské národné divadlo dnes uvádza hru Jeana Anouilha Tanec toreadorov.

24. jan 2009 o 0:00 Zuzana Komárová

BRATISLAVA. Po Valčíku náhody sa herci Kostelný a Fialová stretávajú v hre Tanec toreadorov. Inscenáciou Valčík náhody chceli získať cenu Dosku. Boli nominovaní, ale cena sa im neušla. Teraz spolu opäť hrajú, opäť ide o tanec, ale žiadne „doskové ambície“ nevyslovili. Nevedno, či nová hra Tanec toreadorov presvedčí porotu, divákov si začne hľadať už dnes.

Režisér Ľubomír Vajdička zaradil hru s úsmevom medzi škrípavé komédie. Zuzane Fialovej sa páči, že to nie je lacná „dverová komédia“, čím chceli naznačiť, že aj keď je príbeh miestami humorný, zachováva si hĺbku. A to aj keď ide o takú banálnu vec, akou je nevera. Divák spoznáva manželský pár, v ktorom je žena obvinená z románika s lekárom a muž sa ani nesnaží zatĺkať svoje úlety so slúžkami či komornými.

Ak ste pri Zuzane Fialovej zvyknutí na polohu herečka – vamp, teraz ju spoznáte inak. Od režiséra dostala pokyn hrať naivku. „Pannu som ešte nikdy nehrala, a to ani keď som mala šestnásť,“ povedala. Po jej boku si v inscenácii zahrajú Marián Geišberg, Kamila Magálová, Ľuboš Kostelný a ďalší. (zk)