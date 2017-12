Rick Astley si získal bratislavské publikum

24. jan 2009 o 12:05 TASR

BRATISLAVA. O dvadsať rokov späť sa vrátila v piatok večer atmosféra v športovej hale na bratislavských Pasienkoch. Stalo sa tak vďaka anglickému spevákovi Rickovi Astleymu a jeho programu In Concert.

Atmosféru v hale stupňovala pred koncertom šestica známych bratislavských diskdžokejov na čele s dnes už legendárnym Ferom Horom.

"Na koncerte zaspievam moje hity z 80. rokov, nebudem vás otravovať novou hudbou, ktorú som napísal. Je piatková noc a chcem sa spolu s divákmi zabaviť," povedal Rick Astley na stretnutí s médiami pred vystúpením. Tak sa aj stalo. Už prvou skladbou, Together Forever, hitom z marca 1988, si získal divákov v hale. V ďalšej časti zaspieval všetky svoje známe hity z konca 80. rokov, medzi nimi Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love, She Wants To Dance With Me, Take Me To Your Heart, Hold Me In Your Arms aj Cry For Help. Ich autorstvo patrí trojici Mike Stock, Matt Aitken a Pete Waterman, ktorá ho "vytiahla" na sólovú dráhu, aj Rickovi samotnému. V polovici koncertu si vybral dvoch z divákov na pódium, aby si zaspievali jeho pieseň. Nemal však šťastnú ruku, slečne Daniele sa totiž jej spevácky prejav veľmi nevydaril, o niečo lepší bol mladý muž, ktorého Rick uviedol ako Dejziho. Išlo však predovšetkým o zábavu. Publikum sa právom nahnevalo na zvukárov, keď im v prvej polovici koncertu vypadla na niekoľko minút pravá strana reproboxov.

Kto predpokladal, že svoj najväčší hit Never Gonna Give You Up si Rick nechá na úplný záver koncertu, mal pravdu. Rick ju zahral a zaspieval ako záverečný prídavok 80-minútového vystúpenia, v ktorom mu veľmi dobre sekundovala jeho sprievodná skupina. Na úvod prídavku ukázal, že ovláda aj gitaru, požičal si ju od kolegu z kapely a prvú slohu tohto hitu si zaspieval sólo iba s vlastným gitarovým sprievodom. Kapela sa však vrátila na javisko a najväčším hitom z augusta 1987 dali spoločnú bodku za príjemným večerom.

Na stretnutí s médiami pred koncertom Rick Astley trocha pootvoril dvere aj do svojho súkromia. So spievaním začal v kostolnom zbore, hudbu začal vnímať vďaka starším súrodencom, jednou z prvých skupín, ktorú doma počúval, bola Supertramp. Potom dostal gitaru, zložil prvé piesne. Začínal ako bubeník v roku 1983. Na sólovú dráhu ho dostal producent Pete Waterman, spoluautor jeho viacerých hitov. Po narodení dcéry prestal Rick s koncertovaním a venoval sa rodine. Jednoducho opustil typický život hviezdy a uprednostnil rodinný. Dnes je jeho 17-ročná dcéra jeho obdivovateľom aj kritikom. Na koncertné pódiá sa Rick vrátil pred troma rokmi, urobí zhruba tridsiatku koncertov do roka. Zlaté platne a ďalšie ocenenia, ktoré počas speváckej dráhy získal, opatruje jeho mama. Doma má iba cenu MTV Europe Awards 2008 za najlepší koncert v histórii, ktorú dostal 17. decembra 2008.

Doma si zahrá na bicie v skupine s priateľmi. Zahrajú si dvakrát mesačne, ich divákmi je stabilná spoločnosť asi dvesto ľudí a peniaze, ktoré vyberú, dávajú na charitu. V súčasnosti počúva viac čiernu hudbu, zo súčasných interpretov sa mu páči skupina Killers. Napriek predchádzajúcim správam prišiel do Bratislavy sám rovno z lyžovačky v rakúskom Kitzbüheli. Rick nerád lieta, má voči tomuto spôsobu dopravy rešpekt, preto v Európe jazdí radšej autom, veľmi rád šoféruje. Aj do Bratislavy prišiel vlastným autom.

Napriek tomu, že Rick Astley je legendou 80. rokov, patrí ešte stále k strednej generácii. Mal niečo viac ako dvadsať, keď zažil úspech a slávu. Narodil sa 6. februára 1966, takže o dva týždne oslávi 43. narodeniny. Jeho spevácku dráhu dokumentuje šesť štúdiových albumov, šiesty s názvom Portrait vyšiel v januári 2005. K diskografii patrí aj sedem kompilačných albumov, ten siedmy, Rick Astley Platinum & Gold Collection, vyšiel v marci 2004. Predaj platní s jeho nahrávkami už prevýšil náklad 40 miliónov nosičov.