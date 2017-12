Springsteen vydáva nový album

Nový album s názvom Working On A Dream dnes vydáva spevák, skladateľ a gitarista Bruce Springsteen.

26. jan 2009 o 14:36 TASR

BRATISLAVA. Je v poradí šestnástym štúdiovým albumom tohto amerického rockera.Nahrával ho opäť so svojou sprievodnou skupinou E-Street Band v štúdiu Southern Tracks v Atlante.

Produkcie sa už po štvrtýkrát UJAL Brendan O'Brien, s ktorým spevák spolupracoval na predchádzajúcich albumoch Magic, Devils & Dust a The Rising. Na album je zaradených dvanásť nových skladieb a dva bonusy. Prvým singlom je pieseň Working On A Dream, ku ktorej stihol Springsteen natočiť aj videoklip. Jedna z dvojice bonusových nahrávok The Wrestler je titulnou skladbou k rovnomennému filmu a Bruce Springsteen za ňu na nedávnom udeľovaní Zlatých glóbusov v Los Angeles získal glóbus v kategórii Najlepšia pôvodná filmová skladba.

Bruce Springsteen (1949) si prvú gitaru kúpil za 18 dolárov v miestnej záložni. Jeho vzormi boli Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles a Rolling Stones. V sedemnástich hral v prvej kapele s názovom Castiles. V roku 1969 založil skupinu Child, tú potom premenoval na Steel Mill. Vydržala dva roky. Potom založil 10-členný The Bruce Springsteen Band.

V novembri 1973 túto formáciu premenoval na E-Street Band. V januári 1973 vydal debut Greetings from Asbury Park, N.J. V závere roka 1975 sa stretol s producentom Philom Spectorom a výsledkom boli prvé koncerty v Anglicku. V apríli a máji 1981 koncertoval na európskom turné. V júni 1984 vychádza jeho najúspešnejší album Born In The USA. Vo februári 1985 dostáva Bruce Springsteen prvýkrát Cenu Grammy. Rok nato dostáva aj cenu Brit Awards.

Na svojom konte má vrátane najnovšieho šestnásť štúdiových albumov, ten predchádzajúci Magic vyšiel v októbri 2007. Šesť z nich sa dostalo na prvé miesto v rebríčku, predaj jeho albumov už prekročil hranicu 120 miliónov.