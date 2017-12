Kto sa bojí, nemôže byť lídrom

Americkí filmári sa vracajú k svojim prezidentom. Na Oscaroch ich bude zastupovať Nixon.

27. jan 2009

Herec Frank Langella zašiel hlbšie, medzi ambície a pády prezidenta Richarda Nixona. Mal na to príležitosť vo filme Frost/Nixon a vzápätí dostal nomináciu na Oscara. Jednu má aj režisér filmu Ron Howard.(Zdroj: MOVIEWEB)

Noviny, televízne šoty, debaty a verejné prejavy. Ak by Američania chceli o svojich prezidentoch vedieť čosi viac, môžu si kúpiť lístok do kina.

BRATISLAVA. Pred pár dňami sa Američania pozerali na to, ako George Bush nasadol do helikoptéry a odletel.

V Bielom dome už nebude, ale v kinách áno, a zrejme viackrát. To si možno všimnúť na prípade Richarda Nixona. Aj jeho príbeh je stále viditeľný. Tri roky po dráme Zabijem Nixona prišiel film Frost/Nixon a zaujal tak, že bude súťažiť o piatich Oscarov.

Je to prirodzené, každý príbeh prezidenta je aj príbehom jeho voličov.

Ako zavraždili Nixona

Tak napríklad v Spojených štátoch žil neúspešný, nešťastný a frustrovaný Samuel Byck. V práci aj v rodine sa cítil nepochopený, podceňovaný, odsúvaný - a vedel aj, kto je za to zodpovedný. Vraj prezident Richard Nixon.

Poburovali ho jeho televízne prejavy. V Amerike, o ktorej v nich počúval, on miesto nemal. Veľa možností, ako s tým niečo spraviť, nenašiel. Vlastne len jednu. A tak sa pokúsil uniesť lietadlo a nasmerovať ho do Bieleho domu.

O tridsať rokov neskôr, v knižničných archívoch, natrafil na túto udalosť režisér Niels Mueller. Keď začal rozprávať, že nakrúca film Zabijem Nixona, kamaráti sa ho so záujmom pýtali: To bude príbeh o tom, ako zavraždili Nixona?

Zaskočený Mueller takmer dostal strach. V rozhovore pre SME potom povedal: „To sa ma pýtali tridsiatnici. Zdalo sa mi hrozné, že nepoznajú históriu. Nemajú o nej ani potuchy."

Film Zabijem Nixona bol hotový v roku 2004. Muellerovi museli s peniazmi pomôcť mexickí kolegovia, americké štúdiá odmietali platiť takú politickú tému. Ani Sean Penn v hlavnej úlohe ich nepresvedčil - oni nechceli, aby sa ľudia pozerali na únos lietadla. Mueller chcel práve to. Vravel: „Ľudia sa stále boja, pretože niekto stále šíri strach. Bez opodstatnenia. Prijímame falošné idey."

Bush: najprv alkoholik, potom prezident

Vzápätí začal na svoj nový príbeh zháňať peniaze Oliver Stone. Chcel byť ešte priamejší a vyobraziť úplne konkrétne, Georgea Busha juniora. Premiéru filmu s prostým názvom W. naplánoval na minulú jeseň, keď sa Američania rozhodovali, akého prezidenta zvoliť. Nezakrýval ani trošku, že ich chce pri tej voľbe ovplyvniť.

Jeho udivovalo, ako sa z priemerného človeka, viac-menej alkoholika, mohol stať americký prezident. Keď herec Josh Brolin túto úlohu prijal, vedel, že šarm na ňu potrebovať nebude. Pretože Stoneov Bush si myslí, že vrchol príťažlivosti sa dosahuje tancovaním v kovbojských čižmách na barovom stole. Že keď si prezerá štátne dokumenty, môže pritom jesť sendvič a podľa potreby si oblizovať prsty, a že jeho kolegovia z administratívy nezbadajú, keď bude počas krízovej porady splietať jedno cez druhé.

Taký obraz Busha určite dokázal znechutiť aj tých, čo už dávno znechutení boli. Oliver Stone by však nakrútil lepší aj férovejší film, keby bolo v jeho príbehu trochu viac elegancie a trochu menej prvoplánovosti.

Čierne body z Watergate

To, naopak, spravil režisér Ron Howard, a preto jeho film Frost/Nixon priťahuje viac. Minulý týždeň dostal päť nominácií na Oscara, ešte aj v hlavných kategóriách.

Pritom v prvých minútach by sa mohlo pokojne zdať, že Hollywood chcel znovu vyťažiť z príťažlivej Watergate.

Nie. Howardov film je možno nenápadnou, ale zasa celkom pozoruhodnou konverzačnou drámou. Rekonštruuje slávny televízny rozhovor z roku 1977.

Na jednej strane stola sedel Nixon, v tom čase už bývalý prezident, a na tej druhej ambiciózny moderátor televíznych talkshow David Frost. Prvý prijme interview preto, lebo si myslí, že nič horšie, ako bolo odstúpenie z úradu, sa mu už nemôže stať. Ten druhý sa do neho vrhol preto, lebo v Nixonových očiach videl fascinujúci osud a tušil, že v tom bude aj nejaký nový, skrytý príbeh.

Ako filmový hrdina to Nixon nemá jednoduché. Má čierne body, ešte k Watergate nemusí povedať ani jedno vysvetľujúce slovo. Ale povedať má čo, a je to aj zaujímavé. Niels Mueller o ňom povedal: „Na rozdiel od Busha bol Nixon aspoň vzdelaný, poznal svet a vyznal sa vo vysokej politike. Ale to, čo majú spoločné, je strach. A ten, kto sa bojí, nemôže byť dobrým lídrom."

Howardov film Frost/Nixon je príbehom o pýche a potupe, a aj o arogancii, ktorá obe sprevádza. Na tú aroganciu možno verejne i neverejne zaútočiť, treba byť však poriadne, poriadne pozorný.

Drámu Zabijem Nixona sme mali v kinách pred tromi rokmi, Frost/Nixon by mal prísť v prvom polroku 2009. Uvidíme v ňom výborného Franka Langellu.