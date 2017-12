Hlavy USA vo filmoch

Americkí prezidenti sú obľúbené postavy filmárov.

26. jan 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Blízky vzťah k americkým prezidentom má Oliver Stone. Najmocnejšieho muža USA v podaní Anthony Hopkinsa sledoval od mladých liet až k afére Watergate vo filme Nixon (1995). Neobišiel jeho problémy s alkoholom, čo bol jeden z dôvodov, prečo proti snímke rodina Richarda Nixona protestovala. Okolnosti atentátu na prezidenta Kennedyho Stone zase rozoberá vo filme JFK (1991).



Prezident Spojených štátov ako akčný hrdina sa objavuje vo filme Air Force One (1997). Fiktívna hlavu štátu, ktorú hrá Harrison Ford, musí prezidentské lietadlo vyslobodiť z rúk ruských teroristov. Rok 2032, keď v Bielom dome sedí Arnold Schwarzenegger, je zase kulisou akčného sci-fi Demolition Man (1993).



Nakrútené sú aj životné osudy Henryho Trumana, Abrahama Lincolna či Woodrowa Wilsona. O epizóde Thomasa Jeffersona ako veľvyslanca vo Francúzsku špekulovali autori snímky Jefferson in Paris. Historicky nepresný sa kritikom zdal film o menej známom prezidentovi Andrewovi Johnsonovi. Televízna dokudráma o manželoch Reaganovcoch The Reagans (2003) zase nahnevala konzervatívcov.



Americkí prezidenti v komédiách sú samostatnou kapitolou. Harold & Kumar Escape From Guantanamo Bay je novinka z minulého roku, v ktorej dvaja fajčiari marihuany prepadnú cez strechu do obydlia Georgea Busha mladšieho v Texase, a nájdu ho, ako sa skrýva pred viceprezidentom Dickom Cheneym. Jemnejší humor a romantiku do Bieleho domu zase priniesol film The American President (1995).