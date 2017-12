Oscarové duo spievalo v kostole

Koncertný záznam Glena Hansarda a Markéty Irglovej vyšiel na DVD.

27. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Asi pred rokom si Glen Hansard a Markéta Irglová (na snímke Reuters) preberali sošku Oscara za najlepšiu filmovú pieseň. Bol to malý zázrak. Nízkorozpočtový film Once o vzťahu pouličného hudobníka a českej imigrantky dobyl celý svet a pieseň Falling Slowly americkí akademici napokon zvolili za najlepšiu skladbu roka.

O tom, že sa tak stalo právom, svedčí aj DVD The Swell Season: Live From The Artists Den, ktoré vyšlo na jeseň minulého roka a teraz sa dostalo k nám. Zaujímavosťou je, že záznam z vystúpenia, ktoré sa odohralo v novembri v Seattli, vznikol ešte predtým, než dvojica triumfovala na Oscaroch.

Pre tých, ktorí nevideli Hansarda a Irglovú naživo, môže byť tento koncertný film veľkým zážitkom. Záznam vznikol v miestnom kostole a historická budova dala tomuto vystúpeniu zvláštnu silu.

Spojenie írskeho pesničkára s akustickou gitarou a klaviristky s jemným hlasom je magické. Ich slová a hlasy dokážu rozpáliť krv cez dlhú zimu, napísal o nich internetový server amerického rádia NPR. Hansard totiž píše piesne so silnou intímnou atmosférou, z ktorých každým ďalším počúvaním rastú malé hymny.

Duo hrá piesne prevažne zo spoločného albumu The Swell Season. Samozrejme, objavia sa tam aj skladby, ktoré odzneli v spomínanom filme Once, a Hansard dokonca vytiahne aj zopár songov, ktoré nahral so svojou domovskou skupinou The Frames. Na pódiu tak hosťujú aj dvaja členovia tejto írskej kapely Joe Dolye a Colm Mac Con.

Keď si začiatkom roku 2008 preberali oscarovú sošku, boli zamilovaným párom. Dnes už spolu nie sú, ako Hansard potvrdil v jednom z rozhovorov, ale stále zostávajú priateľmi. Je však otázne, ako sa bude vyvíjať ich spoločná hudobná dráha. Nahrajú ďalší spoločný album? Vráti sa Hansard k Frames? Vydá sólovku? Jedno je isté. Z príbehu filmu Once sa stane na Broadway muzikál.