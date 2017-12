Čo bude slovenský album roka?

BRATISLAVA. Súťaž Rádia_FM o najlepší slovenský album roka 2008 má za sebou prvé kolo. Poslucháči do finále poslali tieto nahrávky:

Noisecut - Bliiizko (Slnko Records)

Karol Mikloš- The Past Of The Future (Deadred Records)

Čisté Tvary - Rita von Anarchia (Wagon Records)

Amphibios- Secrets (Duna)

Longital - Gloria (Slnko Records)