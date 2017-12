SME TALENTY (12) Ďalší návrat skupiny Queen

Balkánske dychovky majú svoje čaro, ale rýchlo sa opočúvajú. To nehrozí, ak sa sedem virtuózov so zmyslom pre humor pustí do Bohemian Rhapsody.

31. jan 2009 o 18:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 24 0 Keď vychádzajú na pódium, vyzerá to na obávanú časť dedinskej svadby. Sedem chlapov v zlých oblekoch, niektorí majú tenisky, iní čudné kravaty alebo účesy, ktoré sú smiešne pre takmer každého, kto ich nemá na hlave. A to ešte nie je všetko - v rukách zvierajú výlučne dychové nástroje... To však trvá len niekoľko úvodných sekúnd. Keď spustia, okamžite je každému jasné, že toto je veru onakvejšia liga. Kto by to náhodou nepočul, ten (už len o pár slov ďalej :-)) uvidí návrat ku Queenu spôsobom, aký by celkom isto ocenil aj Freddie Mercury, keby už osemnásť rokov nebol mŕtvy. Jedna z najslávnejších rockových skladieb. Zároveň aj najťažších, tie nezvyčajne poskladané akordy a viachlasy Bohemian Rhapsody nezvládne hocikto tak, ako McCartneyho Yesterday. Snáď sa zhodneme, že títo Rakúšania to dokázali. Muzikanti určite ocenia skvelé ladenie siedmich hlasov a nástrojov (vôbec nebýva samozrejmosť) spolu s odvážnou pasážou, keď sa artrocku stane nefalšovaná dychovka (nastavte si čas videa 4'33''). Kto rozumie textu alebo si pamätá pôvodný queenovský videoklip, ten zase ocení vtipné narážky v choreografii. Výborne hrať aj spievať zároveň vie len málo muzikantov, ešte menej ich dokáže popri tom aj skvele baviť publikum. Sedemčlenný Mnozil Brass funguje spolu už od roku 1992, vlani sa dokonca objavil aj v Trenčíne na Pohode. Kto ho nestihol, nemusí nadávať. Na webe sa dajú nájsť aj ďalšie videá. Ale Bohemian Rhapsody je ich najlepšia vec.