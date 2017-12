Zapracujme na svojom sne

Zvolenie amerického prezidenta Baracka Obamu oslávil Bruce Springsteen novým albumom Working On A Dream.

28. jan 2009 o 10:00 Peter Bálik

Bruce Springsteen (nar. 23. 9. 1949 v New Jersey), ktorého prezývajú Boss, je jednou z najvplyvnejších postáv americkej popmusic. Od začiatku 70. rokov vydal šestnásť albumov, z nich vypadli hity ako Born To Run, Hungry Heart, Dancing In The Dark alebo St(Zdroj: ČTK/AP)

BRATISLAVA. Je to neuveriteľné, ale príbeh najnovšieho albumu Brucea Springsteena Working On A Dream, ktorý vychádza práve teraz, sa začal 11. septembra 2001. Po páde dvojičiek kráčal Boss ulicou po New Jersey. Z okoloidúceho auta sa vyklonil neznámy chlapík a zakričal na neho: „Hej, Bruce, kde si? Všetci ťa teraz veľmi potrebujeme!"



Springsteen, ktorý od roku 1995 nenahral žiadny nový album, zobral do štúdia svoju sprievodnú skupinu a nahral comebackový album The Rising (2002). Jeho trpké piesne silno opisovali mesiace po tragédii v New Yorku.

Teraz napísal úplne iný album. Slnečný a optimistický Working On A Dream pôsobí ako soundtrack novej obamovskej Ameriky. Oba albumy sú síce rozdielne ako deň a noc, ale majú čosi spoločné. Vznikli zo spevákovej potreby zachytiť svet okolo seba.

Boj s Bushom

Medzi The Rising a Working On A Dream musel Springsteen zviesť ťažký boj s americkým establishmentom.

Boss sa stal v treťom tisícročí advokátom polovice rozdelenej americkej spoločnosti, tej, ktorá nesúhlasila s vojnou v Iraku alebo obmedzovaním slobôd protiteroristickými zákonmi.

Po prvýkrát vytiahol do boja proti Bushovi počas turné Vote For Change, na ňom spolu s Pearl Jam, R.E.M. alebo Patti Smith presviedčali ľudí, aby volili zmenu. Kampaň sa nevydarila, Bush zostal pri moci, a tak hudobníkov aspoň mohol hriať pri srdci pocit spoločenstva.

Bruce to však nezabalil a pred poslednými voľbami ponúkol svoje služby čiernemu kandidátovi na prezidenta Barackovi Obamovi. „Viete, prečo kandidujem na prezidenta?" pýtal sa Obama novinárov, „lebo nemôžem byť Bruceom Springsteenom!" kontroval svoj obdiv k nemu.

Na predvolebných mítingoch začal hrať Springsteen nové piesne. Jednou z nich bola práve Working On A Dream. Jednoduchá pieseň o láske človeka k človeku, na ktorej musíme stále pracovať, sa stala hymnou zhromaždení. Akoby odzrkadľovala sen mnohých ľudí, túžiacich po zmene s tým, že Amerika bude musieť veľa napraviť.

Inšpirácia Obama

Nie je náhoda, že album Working On A Dream vychádza v čase Obamovej inaugurácie, zatiaľ, čo Springsteen stojí s gitarou na washingtonských schodoch a hovorí o tom, že sa konečne zmenšil rozdiel medzi americkým snom a americkou realitou.

Už dlhé roky nebol taký činný ako teraz. Novinka vznikla iba rok po albume Magic (2007). Takto rýchlo naposledy skladal v začiatku svojej hudobnej dráhy. Keď s producentom Brendanom O' Brienom mixovali Magic, prišiel s úplne novou skladbou What Love Can Do, ale nakoniec si ju ušetril, lebo mal pocit, že patrí do úplne iného albumu. Vtedy mu O' Brien navrhol, aby nahrali hneď ďalší.

A tak sa aj stalo. Počas turné Magic s E Street Bandom napísal za zopár dní kolekciu nových pesničiek, skoro všetky z nich sa ocitli na Working On A Dream.

Možno mnohí namietnu, načo sa hudobník montuje do politiky a začnú obviňovať Springsteena z populizmu, ale nie je to tak. Ak sa pozrieme na jeho piesne, nie je v nich ani stopa po nejakej politickej agitke. Sú to predovšetkým lovesongy a príbehy o obyčajných ľuďoch, ktoré majú univerzálne posolstvá.

Možno to je hlavný dôvod, prečo sa za tie roky stal akýmsi svedomím Ameriky.

Gauneri a Beach Boys

Bruce vždy vedel písať skvelé hudobné scenáre o vyvrheľoch na okraji spoločnosti. Working On A Dream otvára gangsterská Outlaw Pete. Hovorí o zločincovi, ktorý sa vráti do života, ale doženie ho jeho čierna minulosť.

Z toho istého druhu je aj Queen Of The Supermarket. Niektorí recenzenti si ju pomýlili s obžalobou konzumu - v skutočnosti je malým príbehom muža, ktorý sa zamiluje do pokladníčky, ale nedokáže jej povedať: I Love You.

Aj keď album je vlastne akousi prehliadkou všetkých Springsteenových polôh, dokáže stále prekvapovať. Zoberte si napríklad This Life, nikdy by človeku nenapadlo, že môže znieť ako Brian Wilson z Beach Boys.



Preč sú časy, keď Springsteen napratal svoje albumy hitmi, ako to bolo v prípade Born To Run, keď ho označili za budúcnosť amerického rokenrolu. Vôbec sa mi nechce súťažiť s 50 Centom, hovorí dnes 60-ročná legenda americkej popmusic. Ani nemusí. Working On A Dream je jednoducho naprataný dobrými pesničkami.