Zomrel spisovateľ John Updike

28. jan 2009 o 0:16 (sita, kul, wikipedia)

NEW YORK. Americký spisovateľ John Updike zomrel dnes, 27. januára vo veku 76 rokov. Príčinou jeho smrti bola rakovina pľúc. Informoval o tom jeho vydavateľ Alfred Knopf.

Updike sa narodil 18. marca 1932 v meste Reading v Pennsylvánii. Ako dieťa koktal, navyše bol chorľavý a trpel psoriázou, preto nezapadal medzi rovesníkov. Útechu našiel v písaní. Neskôr získal štipendium na Harvarde, kde pracoval v humoristickom časopise Lampoon. "Štyri roky na Harvarde boli tak akurát. Jasné, že sa mám stále čo učiť, ale tá škola vo mne vypestovala dojem, že to dokážem aj sám," povedal Updike pre magazín Life.

Svoju literárnu kariéru odštartoval v 50. rokoch minulého storočia. Updike bol autorom románov, noviel, krátkych epických žánrov, básní, no i kritických statí. Preslávil sa románom Králik, utekaj! (1960), ktorého pokračovaním bol Králik sa vracia (1971). Za ďalšie diely Králik je bohatý (1981) a Králik na odpočinku (1990) získal prestížne Pulitzerove ceny.

"Muži sú srdce a ženy sú celé telo. Neviem však, kto má mozog. Azda Boh." John Updike (z knihy Králik, utekaj!)

Updike spolu publikoval vyše šesťdesiat kníh, medzi najznámejšie patrí napríklad ako komédia sfilmovaný román Čarodejnice z Eastwicku (hrali v ňom Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer). V ňom sa vo fiktívnom mestečku Eastwick odvíja príbeh troch žien, Alexandry Spoffordovej, Jane Smartovej a Sukie Rougemonovej. Tie majú nadprirodzené sily, s ktorých zvládnutím im pomáha istý Darryl Van Horne. Nečakane si však vezme ich priateľku Jenny, ktorej sa čarodejnice pomstia. Kniha má aj pokračovanie - Vdovy z Eastwicku - ktoré vyšlo minulý rok.

Updike rád písal knihy v sériach, ktoré niekedy viac, inokedy menej na seba nadväzovali. Istý čas bol považovaný za autora jednej témy, práve románom Čarodejnice z Eastwicku však ukázal, že dokáže napísať aj čosi iné. Pod alter egom Henry Bech dokonca pracoval na komiksoch.

"Chcel by som, aby sa vrátila tá múza poézie, ktorá utiekla pred štyrmi rokmi s poštárom a len z času na čas mi pošle akúsi pohľadnicu," povedal v rozhovore pre New York Times.

V deväťdesiatych rokoch pracoval na prepise ságy o Tristanovi a Izolde či sci-fi románe Toward the End of Time. Updike sa počas života venoval písaniu poézie i prózy, niektoré jeho knihy alebo postavy kníh mali autobiografický charakter. "Amerika je nesmierna konšpirácia, ktorá vás chce urobiť šťastným," povedal raz.

Ako známa osobnosť sa John Updike dostal aj do kultového kresleného seriálu Simpsonovci, kde bol namiesto klauna Krustyho autorom knihy, ktorú Krusty "napísal" a snažil sa speňažiť.