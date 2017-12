SND na cestách

Činoherný, operný aj baletný súbor Slovenského národného divadla budú v najbližších dňoch účinkovať v zahraničí.

28. jan 2009 o 14:08 TASR

BRATISLAVA. Činoherný, operný aj baletný súbor Slovenského národného divadla (SND) budú v najbližších dňoch účinkovať v zahraničí. Cieľom ich cesty budú Francúzsko, Slovinsko a Česká republika.

Prvý vycestuje na zahraničné hosťovanie Balet SND, ktorý sa 29. januára predstaví vo francúzskom St. Etiénne s inscenáciou KY-TIME, komponovaným programom venovaným svetoznámemu choreografovi českého pôvodu Jiřímu Kyliánovi. Päť choreografií pochádza z dielne samotného majstra Jiřího Kyliána (Un Ballo, Šesť tancov) a dvoch bývalých tanečníkov Nederlands Dans Theater a dnes renomovaných choreografov inšpirovaných tvorbou Jiřího Kyliána, Mária Radačovského (Inšpirácia, 68) a Lukáša Timuláka (Real Time).

Činohra SND uvedie v rámci tradičnej spolupráce so Slovinským národným divadlom 6. februára v Ľubľane inscenáciu hry A. P. Čechova Tri sestry, ktorá patrí na domácej scéne k najvyhľadávanejším. Režisér Roman Polák obsadil do hlavných postáv Dianu Mórovú, Zuzanu Fialovú, Táňu Pauhofovú, Jána Kronera, Mariána Labudu, Ingrid Timkovú, Tomáša Maštalíra a Alexandra Bártu. Činohra každoročne hosťuje aj na festivale Slovenské divadlo v Prahe, kde sa 14. februára predstaví s inscenáciou Fetišistky. Režisérka Soňa Ferancová obsadila do hlavných postáv Zdenu Studenkovú, Kamilu Magálovú a Táňu Pauhofovú.

Opera SND bude 9. februára hosťovať v Národnom divadle v Brne. Tamojšiemu publiku predstaví operu Eugena Suchoňa Svätopluk, ktorú so súborom naštudoval filmový režisér Juraj Jakubisko. Titul, ktorý mal premiéru túto sezónu, je príspevkom Opery SND k storočnici Eugena Suchoňa. Ako Svätopluk sa predstaví Ján Galla, ďalšie postavy stvárnia v Brne Ľubica Rybárska, Katarína Štúrová, Tomáš Juhás, Pavol Remenár, František Ďuriač, Marián Pavlovič. Dirigentom predstavenia bude Dušan Štefánek.