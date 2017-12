V Berlíne otvoria výstavu o Alfredovi Hitchcockovi

28. jan 2009 o 14:38 TASR

BERLÍN. Viac ako 200 exponátov, ktoré poskytnú detailný pohľad na pracovné metódy majstra filmového napätia Alfreda Hitchcocka, tvorí reprezentačnú výstavu Casting A Shadow s podtitulom Alfred Hitchcock a jeho dielňa, ktorú vo štvrtok sprístupnia v berlínskom Múzeu filmu a televízie.

Nemecká metropola je jediným mestom na starom kontinente, kde budú mať európski fanúšikovia velikána svetovej kinematografie možnosť navštíviť túto americkú expozíciu.

V priestoroch múzea ich čakajú storyboardy, skice, ukážky zo scenárov, korešpondencia i kostýmy, ale aj audiozáznamy diskusií o scenároch či filmové ukážky alebo rozhovory.

Expozícia, ktorú pripravili Mary and Leigh Block Museum of Art of the Northwestern University v americkom štáte Illinois a Margaret Herrick Library of Academy of Motion Picture Arts and Science, bude v Berlíne otvorená do 10. mája.

Krátko pred blížiacim sa otvorením tradičného festivalu Berlinale sprístupní Múzeum filmu a televízie aj dve nové výstavné siene, ktoré poslúžia v rámci trvalej expozície prezentácii nemeckej kinematografie od roku 1946 po súčasnosť.