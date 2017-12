Čo počúvame

Dobre si pamätám, keď sa v roku 1991 objavil singel The Fly od írskych U2, ktorý predchádzal vydaniu nového albumu Achtung Baby. Hnus! hovorila si polovica fanúšikov kapely, zvyknutých na cinkavé tóny a atmosferické plochy The Joshua Tree.

Znetvorená Edgova gitara udávala rytmus, zatiaľ čo Bono v koženom latexe sa zvieral v podivných kŕčoch pred kamerou.

The Fly v hitparádach prepadla, ale nakoniec Achtung Baby slávil obrovský úspech. U2 sa odstrihli od svojej minulosti a prišli s niečím novým, čo sa nepodobalo na ich predchádzajúcu tvorbu. To dokázalo iba zopár veľkých umelcov.

Vyzerá to ako déja vu. U2 zverejnili prvý singel Get On Your Boots z dvanásteho albumu No Line On The Horizon a na internetových fórach to opäť vrie. Jeden tábor pieseň miluje, druhý zatracuje. Osobne sa mi pieseň páči, aj keď priznávam, že som čakal čosi iné. Ale v tom je čaro tejto kapely, ktorá sa vždy pokúša prísť s niečím vzrušujúcim. Nedať ľuďom, čo chcú, ale zariadiť sa podľa seba.

Refrén piesne You Don't Know How Beautiful You Are je atypický, skoro až orientálny, ale prekrásny. Get On Your Boots nebude hitom ako Beautiful Day alebo Vertigo, ale berme ho ako prvú ochutnávku pred skutočnými hodami, aké sľubuje No Line On The Horizon. Nasýti nás?