Režisér – filmová atrakcia

Vypreparovaný svet plný štíhlych ľudí a ligotavých áut – to režisér Guy Ritchie na dobrý príbeh o gangstroch nepotrebuje.

29. jan 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

V kinách je RocknRolla, naturalistický príbeh Guya Ritchieho





RocknRolla

Veľká Británia 2008, 114 minút

Scenár, produkcia, réžia: Guy Ritchie. Kamera: David Higgs. Strih: James Herbert. Hudba: Steve Isles.

Hrajú: Gerard Butler, Jeremy Piven, Thandie Newton, Tom Wilkinson, Idris Elba, Tom Hardy, Ludacris, Karel Roden, Gemma Arterton

Premiéra v SR: 22. januára

Gangstri Guya Ritchieho nie sú charizmatickí. Nie sú idealizovaní, velebení zloduchovia podľa hollywoodskeho vzoru.

Často sa na nich snažia hrať, ale trápna sebaštylizácia ich iba robí ľudskejšími, obyčajnejšími poľutovaniahodnejšími.

Čaro tvorí nadhľad a vtip

Bez toho, aby sa usiloval o dokumentárnosť či aspoň realizmus, robí Ritchie svoje postavy veľmi presvedčivými, uveriteľnými. I napriek absurdnosti, bizarnosti, čiernemu (alebo skôr riadne krvavému) humoru. A možno práve preto.

Ale najmä preto, že nežijú v nejakom vypreparovanom umelom filmovom svete plnom krásnych štíhlych ľudí, ligotavých áut a úžasných párty.

Čaro príťažlivosti a úspechu Ritchieho filmov Zbaľ prachy a vypadni! (1998) a Podfu(c)k (2000) väzí práve v originálnej zmesi nadhľadu, vtipu a – naturalizmu.

Aj novinka RocknRolla sa odohráva v Londýne, aký môže byť a jej aktérmi sú ľudia, akých je okolo nadostač. Pri niektorých scénach, napríklad nezákonného získavania stavebných povolení, musí našinec ručať blahom. Škoda, že to za nás opäť musí povedať niekto iný.

Rekvizitky a epizódky

Trojica neveľmi inteligentných pouličných zlodejíkov sa zapletie do nebezpečnej pokrovej partie londýnskeho bossa s kontaktmi na mestskom magistráte a ruského mafiána, čo chce v meste na Temži investovať.

Nebol by to Ritchie, ak by zabudol na rázovité vedľajšie postavičky rafinovaných krásnych účtovníčok, narkomanov, zabijakov či bláznivých rockerov, alebo ak by pre nás neprichystal celý rad zvláštnych rekvizít, prekvapivých epizód, sprisahaneckých hier s divákom, čudných náhod a nečakaných zvratov.

Rocker, ten je tu tiež

Zábavné je i samo herecké obsadenie. Gerard Butler ako nahlúply, ale dobrácky zločinec One-Two akoby zosmiešňoval svojho heroického Leonidasa z komiksového eposu 300. Karel Roden je zakríknutý nesmelý milovník a zároveň neľútostný sadistický Rus Uri Obomavich. Strýkovský Tom Wilkinson hrá starosvetskú hlavu londýnskeho podsvetia, cynika s nejedným tajomstvom.

Pravdaže, nechýba ani rocker (rock-and-roller, cockneyskou výslovnosťou „rocknrolla“), feťák, mystifikátor a psychotik Johnny Quid (Toby Kebbel).

Guy Ritchie je späť

Navonok nenápadný príbeh z akoby reálneho prostredia zdanlivo neponúka žiadne atrakcie. Najväčšou atrakciou je poetika Guya Ritchieho, jeho štýl, s ktorým suverénne proti sebe stavia a zároveň harmonicky spája sofistikovanú prácu kamery, strih, hudbu, výkony hercov, schémy, stereotypy, banálnosť i malebnosť.

Stručne a jasne: Ritchie sa vrátil! A, ako naznačuje pred záverečnými titulkami, ešte zďaleka nepovedal všetko.