Čo pozeráme

Každý, kto si pred dvadsiatimi rokmi nevšimol 17. november, by si mal v pondelok večer prepnúť na prvý kanál Českej televízie. Nebolí to a netrvá to ani 15 minút.

29. jan 2009 o 0:00 Mirek Tóda

Písmo: A - | A + 0 0 Skutočne verejnoprávna televízia v tom čase vysiela unikátny cyklus krátkych dokumentov Tajné akce StB. V krátkom čase, také dva až tri reklamné bloky,v hutnej podobe ukazuje tie najväčšie zvrhlosti československej verzie KGB. Dokument, ktorý uvádza český herec Ondřej Vetchý, je v skutku záslužným a napínavým dielom. Najväčšie zvrhlosti komunistického režimu sa neodohrávali pred očami verejnosti a ŠtB sa ich navyše snažila úplne zatajiť. Našťastie, ako ukazuje Česká televízia, sa jej to úplne nepodarilo. A tak sme si napríklad mohli pozrieť (v dokumente o Akcii Pavouk) ako československí agenti obnovovali zoznamy židov vedených gestapom a priamo tak nadviazali na nacizmus. Akcia sa týkala až dvadsaťtisíc ľudí, väčšina pravdepodobne dodnes netuší, že pre svoj pôvod boli v hľadáčiku ŠtB aj oni a ich priatelia. Tým, ktorí majú stále tendenciu zľahčovať komunistický režim, sa to určite nepozerá ľahko. Pritom na to, aby ste si to pozreli, ani Čechov chytať nemusíte. Dokumenty sa dajú pozrieť aj na internetovom vysielaní ČT.