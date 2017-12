Dva nové slovenské filmy naraz: azda to nebude pre kiná veľa

Pokoj v duši a Tango s komármi si možno skomplikovali cestu k divákovi. Dve premiéry slovenských filmov za jeden týždeň – to je u nás nezvyčajné.

29. jan 2009 o 8:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Dnes sú v kinách dva nové slovenské filmy, Pokoj v duši má premiéru iba týždeň po premiére Tanga s komármi. Navzájom sa podporia, alebo sa oberú o divákov?

Bolo by istejšie, keby bol medzi nimi väčší odstup, ale distribútori sa tentoraz nedohodli.

„Nechceli sme pánu Lutherovi ublížiť, ani ho obrať o divákov,“ hovorí distribútorka Pokoja v duši Anna Kováčová. „Je to škoda, že to vyšlo práve takto, ale 29. január bol pre nás najideálnejší. Neskorší by mohol byť rizikový, začiatkom februára ide do kín český film. Ani to by nebolo dobré riešenie.“

Tým českým filmom je Hřebejkov Nestyda. Ten sa Produkčnému domu Forza a distribútorovi zdal väčším problémom ako susedstvo s Tangom. Anna Kováčová si myslí, že by to mohol zniesť aj divák, lebo Pokoj v duši je žánrovo odlišný film. Režisér a zároveň producent Miloslav Luther však zostáva znepokojený.

„Už v polovici novembra som upozorňoval na našu premiéru 22. januára. Vtedy sme mali film ukončený, bol vyrobený aj trailer. Už sme nemohli nič robiť, oni ešte áno,“ hovorí Luther.

Za príklad uvádza film Laury Sivákovej Nebo, peklo... zem. Producent Patrik Pašš ho spolu s Continental filmom posunul na koniec februára.

Luther hovorí: „Forza to nespravila, a nie je to šťastný spôsob. Medzi filmármi je nezvyčajný. Pravdepodobne si mysleli, že nás svojimi mediálnymi možnosťami a kampaňou zvládnu, a nebrali na nič ohľad. Poškodí to však oba filmy, či Pokoj v duši, alebo našu komédiu Tango s komármi. Koho viac, rozhodnú diváci.“

Za prvý víkend videlo Tango s komármi 8410 divákov, to je dvakrát toľko, ako mala Muzika (hoci štyrikrát menšie ako Bathory), a do utorka večera sa číslo zmenilo na 10 647.

Pokoj v duši režiséra Vlada Balka prichádza do kín na 15 kópiách, za dva mesiace by mal prejsť v podstate celé Slovensko. Možno sa však nakoniec ukáže, že diváci si radi pozrú jeden aj druhý film, hoci naraz. Oba si to zaslúžia.