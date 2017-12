Na prvú pôvodnú hru Ňedzela na Záhorí sú lístky vypredané

28. jan 2009 o 19:16 TASR

SENICA. Na druhú premiéru veselohry v záhorčine s názvom Ňedzela na Záhorí sú už všetky lístky vypredané. Ide o prvé pôvodné dielo písané v záhorskom nárečí, ktoré napísal Pavel Nemec Lelín. V regióne ide o veľmi populárnu osobnosť, ktorá vlani založila Záhorácku samostatní sebjestační republiku (ZSSR) a sama sa vyhlásila za jej prvého prezidenta.

Ňedzela na Záhorí vyšla aj knižne a koncom minulého roka bola v podaní súboru Záhoráckeho divadla jej prvá premiéra v Senici, v réžii Ivana A. Fodora. "Dostal som sa k istej študentskej práci o Dr. Ferdišovi Jurigovi a napadlo mi, že by bolo dobré tohto svojrázneho človeka a politika dostať viac do povedomia verejnosti aspoň tu, na Záhorí," povedal dnes Pavel Nemec Lelín. Dodal, že Dr. Ferdiš Juriga bol vajnorský farár, rodák z Gbiel, politik, poslanec Uhorského snemu, novinár a spisovateľ, vynikajúci rečník, no v prvom rade slovenský vlastenec.

Okrem neho sa v Gbeloch narodilo a žilo veľa významných osobností, košický administrátor a biskup Dr. Jozef Čársky, Prof. MUDr. Konštantín Čársky, seržant Matej Kocák, držiteľ amerického vyznamenania Purpurové srdce, po ktorom bola pomenovaná loď amerického námorníctva v druhej svetovej vojne. V neposlednom rade aj objaviteľ zemného plynu a ropy Ján Medlen.

"Zobral som teda pomyslený košík ľudských osudov z rokov 1910-1918, osobností, ktoré sa ani v živote nemuseli stretnúť, pováh a významných udalostí a vysypal ho do jedného imaginárneho dňa v Ňedzeli na Záhorí," uzavrel autor.

Predstavenie, ktoré obsahuje aj historické fakty, sa uskutoční vo štvrtok 29. januára v senickom Dome kultúry.