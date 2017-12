Slepé lásky nomináciu na Oscara nedostali, akademici ich však chvália

Slovenská kinematografia v tomto roku nedosiahla v Spojených štátoch oficiálnu oscarovú nomináciu.

29. jan 2009 o 7:05 TASR

LOS ANGELES. Aj keď slovenská kinematografia v tomto roku nedosiahla v Spojených štátoch oficiálnu oscarovú nomináciu v kategórii cudzojazyčných filmov, snímka Slepé lásky od režiséra Juraja Lehotského vyvolala v Hollywoode rešpekt a záujem.

"Film Slepé lásky sa mi veľmi páčil," uviedol v rozhovore pre TASR výkonný riaditeľ Americkej filmovej akadémie (AMPAS) Bruce Davis. Ako dodal, o filme sa dopočul od členov výboru zostaveného špeciálne pre nominácie v oscarovej kategórii cudzojazyčný film.

"Výboru sa ten film tiež veľmi páčil. Vlastne ani neviem povedať, kde v procese nominácií sa zastavil. Členovia výboru ten film totiž veľmi chválili," uviedol jeden z vysokopostavených zástupcov akadémie, pre ktorých nebýva zvykom, aby tak dobre poznali zahraničné filmy, pokiaľ oscarovú nomináciu nezískali.

Slepé lásky zaujali akademikov už samotným formátom. "Je trocha nezvyčajné poslať do súťaže dokumentárny film, ale je to úplne v poriadku čo sa týka pravidiel," vysvetlil Davis. Podľa neho to bol "silný film", ktorý by určite upútal aj amerických divákov.

"Tie príbehy sú univerzálne. Nevidím žiaden dôvod na to, aby ten film nezaujal americké publikum," uviedol Davis. Pokiaľ si film nájde v Spojených štátoch distributéra, diváci si k nemu cestu podľa neho určite nájdu.

Film Slepé lásky je dokumentárnym príbehom o každodenných túžbach a radostiach slabozrakých a nevidiacich, ktorý si už získal sympatie európskeho publika po svojom uvedení v Cannes. Tam jeho tvorcovia Juraj Lehotský a Marko Škop získali cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckého filmu (CICAE). Slovenská republika ho ako jedna zo 67 krajín prihlásila na 81. ročník udeľovania výročných cien Americkej filmovej akadémie v kategórii cudzojazyčný film.

V rámci špeciálnej sekcie potenciálnych oscarových filmov boli Slepé lásky v januári uvedené na Filmovom festivale v americkom Palm Springs. Medzi päť oscarových nominácií sa však napokon nedostali.