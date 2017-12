Fotografická súťaž upozorní na klimatické zmeny

29. jan 2009 o 13:13 TASR

BRATISLAVA. Upozorniť na problematiku alarmujúcich klimatických zmien je zámerom 4. ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve. Môže sa jej zúčastniť každý občan Slovenska nad desať rokov a je dotovaná finančne.

"Klimatické zmeny boli aj budú, ale taká zmena, akú prežívame teraz, v minulosti trvala tisíce rokov," konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii klimatológ Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa neho predchádzajúce klimatické zmeny boli pomalé a prirodzené. Teraz ich výrazne ovplyvňuje svojou činnosťou človek. Vývojové predpoklady a ich dôsledky sú doslova katastrofické v socioekonomických a iných súvislostiach. Aj preto Európska komisia prijala iniciatívu na redukciu emisie agregovaných skleníkových plynov o 20 percent i ďalšie opatrenia.

Aj podľa ďalšej členky hodnotiacej poroty tejto súťaže, speváčky a vášnivej fotografky Mishy, treba verejnosť upozorňovať na výrazne zhoršujúce sa ovzdušie a životné prostredie. Dokumentárna fotografia je na to vhodný prostriedok, pretože dokáže prinútiť k zamysleniu. Je dobre, keď sa súťažou problém podporuje, i že sa do nej môžu zapojiť aj mladí ľudia, poznamenala.

"Je to alarmujúca téma a súťaž ju môže priniesť na oči ľuďom, aby ju riešili, aby niečo robili," uviedla Misha, ktorá veľmi rada fotografuje hmyz a prírodu a túži mať snímku v časopise National Geografic. Vraj si nevie predstaviť, že by nemohla odfotiť vážku nad potokom, čo sa v neďalekej budúcnosti môže stať. "Na jazere Morské oko na východnom Slovensku boli raky a už nie sú," prirovnáva Misha.

Fotografie do súťaže na tému Klimatická zmena - naša výzva! možno zasielať do 5 mája. Má dve kategórie do 18 rokov a starší autori. Jej vyhlasovateľ, spoločnosť Bayer na ceny vyčlenila 5000 eur (150.630 Sk). Laureát ceny Grand Prix získa 1000 eur (30.126 Sk). Fotografie bude hodnotiť sedemčlenná porota. Najlepšie snímky uvidia návštevníci Slovenského národného divadla v Bratislave a výstava bude aj v iných mestách. Prihláška a podmienky sú na internetovej stránke www.ekologiavobjektive.sk.