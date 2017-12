Dope Aviators sa vracajú domov

Slováci Dope Aviators majú nové EP. Po tom, ako sa kapela hrajúca „psychedelický strange pop“ presťahovala z Fínska do Prahy, predstaví novinku aj u nás. Dnes zahrá v trenčianskom klube Lúč, zajtra sa presunie do SubClubu v Bratislave.

30. jan 2009 o 0:00 Miloš Krekovič





BRATISLAVA. Gitarové pesničky a elektronika určená skôr na počúvanie ako do tanca? Sú to už dva roky, čo originálna skupina prekvapila svojím albumom Product. Dôvodov na rozruch bolo dosť.

„Debutový album slovenskej trojice Dope Aviators predstavuje vybrúsený dreampopový klenot porovnateľný s tým najlepším zo svetovej produkcie,“ píše na internetových stránkach distribútor Starcastic.

Kapela je tvrdohlavá a do hudobného biznisu sa namočiť nechce. Nové EP Another Stupid Song preto opäť zastrešilo vydavateľstvo 11 Fingers, ktoré sama prevádzkuje. Vychádza na vinyle: na jednej strane platne nájdete tri pesničky, na druhej rovnaký počet remixov staršej skladby od spriaznených hudobníkov. Je tu menej ambientu a do popredia sa dostali pesničky – ale z rafinovanosti aranžmánov neubudlo.

Otázky, čo za žáner Dope Aviators hrajú, stratia zmysel v momente, keď sa z hukotu skreslených gitár vynoria orchestrálne dychy. Jadro rozlietanej skupiny, ktorým je manželská dvojica Kasko a Emko, teraz doplní hudobník Rentip.

Priekopník domácej experimentálnej elektroniky známy z projektu Poo sa s Dope Aviators ukáže aj na pódiu. Nebude jediný – v Trenčíne sa pridá ambientný projekt BlueM a v Bratislave potom dievčenské (post)rockové duo You Coco.

Séria koncertov pokračuje na začiatku februára, keď sa Dope Aviators vyberú do Malaciek, Žiliny a Prešova.