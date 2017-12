Fero Hora vyberá: Rocková rebélia z Londýna

Legendárny dídžej pripomína trojicu známych skupín Kinks, Who a Small Faces. Šesťdesiate roky v tom najlepšom.

Dnes sa pozrieme na londýnsku rockovú scénu 60. rokov. Jej najúspešnejšími zástupcami v britských rebríčkoch popularity boli skupiny Rolling Stones, Shadows, Manfred Mann, Kinks, Who a Small Faces.

Rolling Stones budeme venovať jedno z ďalších vydaní našej relácie. V tejto chvíli si pripomenieme trojicu Kinks, Who a Small Faces.

Skupina Kinks bola na Britských ostrovoch známa s týmto menom od novembra roku 1963. Počiatočné obdobie pôsobenia tohto súboru sa nieslo v duchu londýnskej r & b scény. Po dvoch neúspešných singloch z februára a apríla 1964 sa do rebríčka dostal až titul You Really Got Me v priebehu augusta. Táto malá platňa Kinksu sa v septembri raketovo vyšvihla na prvú priečku anglickej chart a potom aj do Top 10 americkej hitparády a bola súčasťou britskej invázie za oceán.

Autor skladby You Really Got Me Ray Davies v nej použil svoj typický riff a určil tak charakter všetkých singlov Kinksu v prvej etape pôsobenia.

Skupina Who hľadala vlastnú tvár takmer celú prvú polovicu 60. rokov minulého storočia. Pod názvom Who ju poznáme od jesene roku 1964. Nezávislý novinár Pete Meaden ich zoznámil s hnutím mods a Who sa v podstate stali ich hudobným reprezentantom. Poslucháčom ponúkali surový a ostrý zvuk a strhujúce koncertné produkcie končiace rozbíjaním hudobných nástrojov.

Prvým veľkým hitom Who sa stala koncom roku 1965 skladba My Generation. S pesničkou My Generation zbúrali členovia Who všetky dovtedajšie konvencie v pop music. Bol to rebelantský song vystihujúci pocity vtedajšej mladej generácie. Pete Townshend o My Generation neskôr povedal: „Bol to najúspešnejší sociálny počin, ktorý sa mi v živote podaril."

Londýnska skupina Small Faces vznikla v roku 1965. Jej frontmanom bol Steve Mariott, ktorý pôsobil v zábavnom priemysle už od dvanástich rokov. Začínal ako detský herec v divadle, v televízii a rozhlase. Všetci štyria členovia Small Faces boli obdivovateľmi černošskej hudby a vo svojej tvorbe sa orientovali na Mod/R&B – hudobnú scénu , ktorú krátko predtým etabloval súbor Who.

Prvou hitparádovou jednotkou Small Faces bola malá platňa All Or Nothing, ktorá 15. septembra 1966 vytlačila z vrcholu rebríčka v Anglicku singel Beatles s dvomi A stranami Yellow Submarine/Eleanor Rigby. Podľa slov matky Stevea Marriotta Kay inšpiráciou pre text pesničky All Or Nothing bol jeho rozchod s bývalou snúbenicou Sue Oliver.

