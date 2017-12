Slepé lásky nominovali na cenu Cinema for Peace

30. jan 2009 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Slovenský dokument Slepé lásky je nominovaný na cenu Kino za mierpre najhodnotnejší dokument roku (Cinema for Peace Award for Most Valuable Documentary of the Year). Slávnostné odovzdávanie ceny sa uskutoční 9. februára v Berlíne v čase konania medzinárodného filmového festivalu Berlinale.

Slepé lásky v réžii Juraja Lehotského patria medzi najoceňovanejšie slovenské filmy. Slovensko úspešne reprezentovali na MFF Cannes, skadiaľ si priniesli ocenenie Art Cinema Award. Bodovali i na ďalších festivaloch ako 4. Zürich Film Festival (Zlaté oko za najlepší dokumentárny film), 5. MFF Reykjavik 2008 (Zvláštne uznanie poroty), 16. MFF Artfilm (Cena primátora mesta Trenčianske Teplice) a iné.

Juraj Lehotský sa snažil vo svojom filme zobraziť svet nevidomých a priniesť citlivú a emocionálne silnú výpoveď o ich najintímnejších citoch a pocitoch. V snímke vystupujú štyria ľudia rôzneho veku. Spája ich láska a skutočnosť, že všetci sú od narodenia slepí.

Peter Kolesár učí hudbu na základnej škole pre nevidiacich, Miro Daniel je nevidomý Róm, ktorý sa zaľúbi do takmer slepého nerómskeho dievčaťa, Elena a Laco sú nevidomí manželia, ktorí čakajú dieťa a Zuzka Pohanková je 14-ročné dievča, ktoré sa chystá na bežnú strednú školu medzi vidiacich tínedžerov.

Dokument divákovi postupne ukáže, že láska týchto ľudí je o jemných detailoch, je precítená, duchovnejšia.