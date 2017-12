Blur: Ako osemnásťroční!

Vrátili sa takmer všetci. Aj takí, u ktorých by to človek nepredpokladal. Napríklad vrátili Sex Pistols, Velvet Underground, Police alebo The Stooges.

31. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

Vrátili sa takmer všetci. Aj takí, u ktorých by to človek nikdy nepredpokladal. Hudobné comebacky mŕtvych skupín sú v móde. Po dlhom čase sa napríklad vrátili Sex Pistols, Velvet Underground, Police alebo napríklad The Stooges.



BRATISLAVA. V tomto roku pribudnú ďalší, ale najväčšiu pozornosť púta v Británii návrat niekdajšej britpopovej legendy Blur, jednej z najzásadnejších skupín 90. rokov. Posledný album Think Tank vydali síce v roku 2003, ale neskôr to ich líder Damon Albarn a spol. zabalili, lebo bez gitaristu Grahama Coxona, ktorý opustil kapelu tesne pred dokončením albumu, to nebolo ono.

NME však koncom minulého roka prinieslo pre fanúšikov kapely zásadnú informáciu. Coxon a Albarn sú opäť na jednej lodi aj s basákom Alexom Jamesom a bubeníkom Davom Rowntreem. „Máme nárok na existenciu. Cítime, že návrat otvoril Blur novú možnosť. Náš comeback nie je nezmyslený,“ povedal NME spevák Damon Albarn.

Britpopová vojna

Mnohí si spomínajú, ako Blur bojovali s Oasis v polovici 90. rokov o pozíciu britpopovej jednotky. Raz vyhrala jedna strana, inokedy sa musel protivník uspokojiť s porážkou.

Nikto im však nezoberie, že práve oni sú autormi vôbec prvej britpopovej platne - Modern Life Is Rubbish (1993). Vydali ju ešte pred vznikom boomu kapiel, ktoré v deviatej dekáde revidovali britskú hudbu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.

Antipatie vnútri kapely, hlavne medzi Coxonom a zvyškom londýnskej partie, vystrnadili gitaristu a nad kapelou, ktorá bez neho pripomínala trojnohého psa, sa zavrela voda. Coxon si užíval sólovú dráhu, nahral niekoľko sľubných albumov, zatiaľ čo basák James sa hudbe venoval výnimočne. Bubeník Rowntree prekvapil mnohých tým, že sa dal na kariéru labouristického politika.

Rozpad kapely najviac prospel Albarnovi. Nesmierne talentovaný spevák a skladateľ, ktorého nedávno pochválil aj Noel Gallagher z Oasis, jeho niekdajší najväčší rival, založil virtuálnu komiksovú skupinu Gorillaz a neskôr aj projekt The Good, Bad and The Queen. Nedávno mala v Londýne premiéru jeho verzia čínskej opery o „božskom opičiakovi“ s názvom Monkey: Jorney To The West.

Nový začiatok

O comebacku Blur sa hovorilo už v roku 2007, ale od dobrého spoločného obeda, na ktorom sa stretli všetci štyria, sa ďalej nedostali. Až koncom minulého roka kývol Coxon na Albarnovu ponuku. Mal voľné ruky, EMI ho v rámci šetrenia vyhodila za nízky predaj jeho sóloviek.

Návrat najviac potešil basáka Jamesa, ktorý verí v nový začiatok. „Bol som zmierený, že Blur sa nikdy nevrátia. Teraz sa však cítim ako osemnásťročný, presne tak ako na úplnom začiatku,“ povedal pre NME.

Blur naplánovali svoj comeback grandiózne. Začiatkom júla vystúpia v londýnskom Hyde Parku, kde v roku 1969 Rolling Stones odohrali legendárne vystúpenia Rolling Stones na počesť pamiatky zosnulého gitaristu Briana Jonesa.

Fanúšikovia sa už tešia, že si naživo vypočujú ich veľké hity Parklife, Song 2, Girls and Boys alebo Country House. Ako poznáme hudobných maniakov Albarna a Coxona, určite k nim pribudne aj niečo nové.