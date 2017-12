Svet nestráca ilúziu, že slúžka sa stane kráľovnou

Film Dokáž to! je novodobou podobou odvekej rozprávky.

31. jan 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Dokáž to! (Make It Happen),

USA 2008, 90 minút

Námet: Duane Adler, scenár: Duane Adler, Nicole Avril, réžia: Darren Grant, kamera: David Claessen. Hrajú: Mary Elizabeth Win〜stead, Riley Smith a ďalší

Dvadsaťjedenročná Lauryn zo zapadákova menom Glenwood v štáte Indiana pomáha bratovi po smrti rodičov viesť rodinnú autodielňu. Sníva však o kariére tanečníčky. Jedného dňa sa rozhodne. Odcestuje na prijímacie skúšky prestížnej chicagskej School of Music and Dance. Pohorí, no domov sa už nevráti. Ujme sa jej dobrosrdečná Dana, ponúkne jej bývanie a dohodí prácu účtovníčky v tanečnom klube. Svet je krásny, plný štíhlych, inteligentných a šikovných ľudí. Je radosť žiť.

Koľko ráz to tu už bolo? A koľko ráz ešte bude? Podobných filmov každý rok vznikajú tucty. Nemusia byť extrémne zlé ani mimoriadne hlúpe. Len neprinášajú nič nové, iba vytvárajú ilúziu akéhosi iného sveta, v ktorom všetko funguje. Kde stačí len chcieť a mať nadanie, úspech i láska prídu samy.

Americká tanečná melodráma Make It Hapen sa síce premieta v mnohých krajinách po celom svete, ale v USA ešte stále čaká na premiéru. A hoci tržby zatiaľ nie sú mimoriadne, neúspech v podobe diváckeho nezáujmu jej nehrozí. Tento druh filmovej komercie totiž zodpovedá v ľudovej slovesnej kultúre rozprávkam. Na rozdiel od bájí o bohoch, tragických poetických legiend a pochmúrnych balád je ich prvoradým poslaním útecha.

Nepríjemné veci sa stávajú aj bohatým a slávnym. Drak si za obeť častejšie vyberie kráľovskú dcéru ako slúžku. Zato aj slúžka sa môže stať kráľovnou.

Príbehy ozvláštňovali rozprávači osobitným podaním. Tvorcovia filmovej komercie nerobia nič iné. Ich cieľom nie je rozprávať nové príbehy ani rozprávať tie staré so zásadnými zmenami. Vedia, že divák na to nečaká. Neustále nakrúcajú tie isté filmové rozprávky s tými istými zápletkami, peripetiami i postavami. Lebo ľudia sú stále frustrovaní, vystrašení, neistí – a neschopní zmeniť to.

Scenárista Duane Adler má skúsenosti z tanečných filmov, jeho spoluscenáristka Nicole Avril získala ostrohy v seriáloch Loď lásky a Sex v meste. Režisér Darren Grant nakrúcal videoklipy a televízne šou, Dokáž to! je jeho druhým hraným filmom. Predstaviteľka hlavnej postavy Mary Elizabeth Winstead dokonale napĺňa rolu Popolušky, ktorá sa od motorového oleja a prachu povznesie až do sveta špičkového umeleckého tanca. Zvláda ilúziu pohodového a sympatického dievčaťa od susedov rovnako ako tanečné scény. Viac netreba. Dokázali to.

Dokáž to! nie je Horúčka sobotňajšej noci, Hriešny tanec ani Flashdance, hoci z nich výdatne čerpá. Kým ľudia nestratia svoju ľudskú podstatu, budú rozprávky potrebovať.