Väčšinu Českých levov zozbierajú štyri filmy

31. jan 2009 o 18:15 TASR

BRATISLAVA. Vlani mali v Česku premiéru viac ako dva tucty celovečerných filmov, ale iba polovica z nich zaujala členov Českej filmovej a televíznej akadémie natoľko, aby im dali aspoň jednu nomináciu na cenu Český lev. Udeľovanie cien v 13 kategóriách bude v pražskej Lucerne až 7. marca, ale z piatkového nominačného večera vyplynulo, že väčšinu sošiek majú šancu zozbierať iba štyri filmy.

Až osem nominácií má film Tobruk režiséra Václava Marhoula, rovnako ako snímka Karamazovi (Karamazovci) z dielne režiséra Petra Zelenku a kameramana slovenského pôvodu Alexandra Šurkalu. Sedem nominácií má celovečerný film režiséra Bohdana Slámu Venkovský učitel.

Štvorlístok nominačne najúspešnejších snímok uzatvára film režiséra Filipa Renča Hlídač č. 47 s piatimi nomináciami.

Bez šancí nie je ani doteraz najdrahší český koprodukčný film Bathory režiséra Juraja Jakubiska, ktorý má od akademikov tri nominácie.

Slovenčina by mohla z pódia Lucerny zaznieť 7. marca pri ďakovnej reči aj z úst Emílie Vášáryovej alebo Zuzany Kronerovej. Obe herečky sú nominované za ženské výkony vo vedľajšej úlohe vo filmoch Nestyda a Venkovský učitel. Pre Zuzanu Kronerovú by to bola už druhá soška Českého leva.