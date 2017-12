Keď Beatles zo strechy ochromili Londýn

Legendárne vystúpenie liverpoolskej štvorky sa objavilo v dokumente Let It Be.

3. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Z Británie prišla pozoruhodná správa. The Bootleg Beatles, najslávnejšia skupina hrajúca hity The Beatles, nedostala od polície povolenie, aby mohla vystúpiť na streche spoločnosti Apple v Londýne. Presne ako to pred štyridsiatimi rokmi urobili The Beatles. Chcela si tak pripomenúť výročie, ktoré sa navždy zapísalo do dejín rokenrolu. Vtipné je, že aj vtedy koncert slávnej štvorky zrušila polícia.

John chcel do Afriky

Legendárny The Beatles Rooftop concert je súčasťou filmu Let It Be, ktorý zachytával skladanie a nahrávanie jedného z posledných albumov skupiny. Pre jej fanúšikov je pozoruhodné, že hovorí o blížiacom sa konci kapely, keď nevraživosť medzi Johnom, Paulom, Georgeom a Ringom dosiahla vrchol. Paradoxne, napriek treniciam stále skladali nádhernú hudbu.

Neohlásený strechový koncert The Beatles sa odohral 30. januára 1969. Bolo to ich vôbec posledné živé vystúpenie. Kapela prestala vystupovať už v roku 1966 a túto hudobnú performance naplánovali ako rozlúčku s fanúšikmi. Paul chcel pôvodne vystúpiť v malom klube ako v čase ich začiatkov v liverpoolskom Cavern Clube, John sarkasticky navrhoval Afriku, Ringovi sa nikam nechcelo a Georgeovi to bolo jedno.

Nakoniec sa rozhodli pre strechu. Posilnení o amerického organistu Billyho Prestona tam odohrali vo viacerých verziách päť piesní: Get Back, Don't let me down, I've got a feeling, The one after 909 a Dig a pony. Ich hudba postupne zmrazila premávku v okolitých uliciach. Tie sa začali plniť ľuďmi, ktorí rýchlo zistili, že sú svedkami živého koncertu najslávnejšej britskej kapely.

VIDEO: Ako to vyzeralo na istej londýnskej streche v roku 1969

Nakoniec musela zakročiť polícia. Na tento incident spomína s humorom Ringo Starr v seriáli Anthology. „Myslel som si, že to bude výborný koniec pre film, ako The Beatles odnášajú policajti v putách. Nakoniec nás len pekne prišli poprosiť, aby sme skončili!"

Premiéra bez kapely

Projekt Let It Be kapela zmrazila a radšej nahrala posledný rozlúčkový Abbey Road (1969). Film a rovnomenný album sa objavili až v roku 1970, v čase, keď už The Beatles neexistovali a venovali sa sólovým projektom. Dokonca sa neobjavili ani na jeho premiére, akoby už nechceli mať s týmto menom nič spoločné.

Cenný dokument sa v deväťdesiatych rokoch objavil v rôznych verziách na DVD, ale nikdy ho nevydala ich materská značka Apple. Tá má v archívoch hodiny nakrúteného materiálu, zachytávajúceho ich prácu v Twickenhamských filmových štúdiách.

Rooftop concert neskôr napodobňovali viaceré skupiny ako napríklad U2, ktorí na streche domu v Los Angeles propagovali album The Joshua Tree. Aj tých nakoniec zrušila polícia. A na streche si so svojou skupinou zaspieval aj Homer zo Simpsonovcov.