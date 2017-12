Nouvelle Vague v rádiovom W:Clube

Na premiérovom podujatí W:Club zahrala v Bratislave francúzska skupina Nouvelle Vague, ktorej sekundovali Daniel Baláž, Marc Collin a Toni Granko.

3. feb 2009 o 10:00 Tomáš Prokopčák, FOTO SME - Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na premiére podujatia W:Club - klubovej série koncertov spätých so značkou Wilsonic - sa v pondelok v Bratislave predstavila francúzska skupina Nouvelle Vague. V priestoroch Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia_FM ju doplnili Daniel Baláž, Marc Collin z Nouvelle Vague a Toni Granko.

Pôvodne koncert na sedenie sa vďaka krásnym speváčkam zmenil na výbornú zábavu, pri ktorej museli tancovať aj tí, čo sa im pôvodne nechcelo. Prišlo aj na hitovku Depeche Mode Just Can't Get Enough.