Koho pošleme na Eurovíziu?

Známa pesničková súťaž sa uskutoční v máji v Moskve. Po desaťročnej pauze tam bude aj náš zástupca. Jeho meno bude známe 8. marca.

3. feb 2009 o 16:14 Oliver Rehák

Barbara Haščáková sa dostala do päťdesiatky semifinalistov, no potom svoju pieseň zo súťaže stiahla.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Popri piatkových Radio_Head Awards, ktoré pripravuje Rádio_FM sa v týchto dňoch finalizuje aj ďalšia hudobná súťaž. Kto pôjde na finále Eurovision Song Contest do Moskvy sa ukáže po slovenských semifinálových kolách. Všetky odvysiela Jednotka v priamych prenosoch, prvý bude už 15. februára. Národné finále Eurovision Song Contest 2009 s dvanástimi najúspešnejšími účastníkmi uvidíme 8.marca.

Známi aj neznámi



Z vyše 170 prihlásených skladieb hudobní dramaturgovia STV vybrali súťažiacu päťdesiatku. Podľa našich informácií sú v nej známe poprockové skupiny a speváci, finalisti SuperStar, ale prekvapivo aj pár zástupcov nezávislej scény (mená a názvy skladieb nájdete v tabuľke na konci článku). O zatiaľ jedinú zmenu sa postarala Barbara Haščáková, ktorá sa rozhodla odstúpiť. Kto obsadí jej miesto sa nám zistiť nepodarilo, ale jedným z trojice náhradníkov je napríklad bývalý moderátor a spevák Dano Junas.

Hlasovať budú diváci cez esemesky, posledné slovo bude mať porota. Vedie ju Laco Lučenič, ktorého kolegami budú bývalí účastníci Eurovízie Katarína Hasprová s Marcelom Palonderom, moderátor a herec Peter Marcin, speváčka a prekladateľka Mirka Brezovská. Novinárov zastúpi Dezider Kúkoľ z TASR, televíziu Lukáš Machala. Moderátorom bude Martin "Pyco" Rausch.

Súboj s Webberom



Eurovízia patrí medzi najstaršie pesničkové súťaže a je jedným z najdlhšie fungujúcich televíznych programov na celom svete. Vznikla v roku 1956 a medzi jej víťazmi sú napríklad Abba (1974) alebo Celine Dion (1988). Tento rok sa v májovom veľkom finále v Moskve stretne silná konkurencia. Británia posiela speváčku Jade Ewen, ktorej zložil pesničku slávny muzikálový autor Andrew Lloyd Webber, Francúzsko zase národnú šansónovú hviezdu Patriciu Kaas. Česká televízia sa po fiasku s Kabátom, ktorý skončil posledný, rozhodla vynechať semifinálové kolá s hlasovaním ľudí a priamo nominovala rappera Gipsyho.

Z našich doterajších zástupcov bol najúspešnejší Marcel Palonder. Nad jeho osemnáste miesto v roku 1996 sa nedostal ani Elán, ani Tublatanka. Tento rok do súťaže pôjde náš zástupca po desaťročnej pauze. Dôvod? "Ktovie, možno nezáujem propagovať pôvodnú slovenskú hudbu - a možno aj nechuť zúčastniť sa tejto súťaže. To, že sa prihlásime do Eurosongu ešte neznamená, že automaticky musíme vyhrať - a že ak sa tak nestane, budeme sa hrať na urazených. Aj preto sme v STV veľmi radi, že sa nám prihlásilo až 177 nahrávok od pôvodných slovenských autorov a interpretov," povedal pre SME Martin Kontúr.