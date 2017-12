Jacksona a Rihannu obvinili z plagiátorstva

3. feb 2009 o 18:12 SITA

BRATISLAVA. Kamerunský hudobník Manu Dibango obvinil hudobné hviezdy Michaela Jacksona a Rihannu, že mu údajne ukradli časť piesne. Parížsky súd by mal 17. februára rozhodnúť, či sa bude prípadom zaoberať. Sedemdesiatpäťročný africký umelec údajne žiada odškodné 500-tisíc eur.

Jackson už v minulosti priznal, že použil časť Dibangovej skladby Soul Makossa (1972) v piesni Wanna be Startin' Something z albumu Thriller (1983). Hudobníci sa dohodli na finančnom vyrovnaní. V roku 2007 Rihanna získala Jacksonov súhlas, aby použila práve sporný úsek vo svojom neskoršom hite Please don't stop the music.

Dibanga však nekontaktovala. Jeho tím právnikov okrem toho v súčasnosti žiada súd, aby zabránil spoločnostiam Sony BMG, EMI a Warner mať z týchto skladieb zisk až dovtedy, kým nevyrieši spor.