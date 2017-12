Takmer 70-ročná Tina Turner vystúpi v Prahe

Metropola Českej republiky sa na jar dočká vystúpenia svetovej hudobnej legendy, americkej speváčky Tiny Turner. V pražskej O2 Arene odohrá koncert 27. apríla.

4. feb 2009 o 11:54 SITA

Promotrailer k tour Tiny Turner:

Autorka deviatich štúdiových nahrávok, ktorá sa tento rok v novembri dožije sedemdesiatych narodenín, sa v Česku ukáže v rámci turné s názvom Tina!: 50th Anniversary Tour, ktoré odštartovala 1. októbra minulého roka v Kansas City. Okrem Prahy sa Turner ukáže napríklad aj v Rakúsku, kde sa predstaví už 7. a 8. februára.

"Lístky do Prahy sa začnú predávať od 18. februára. Ich cena sa bude pohybovať v rozmedzí 1790 až 3490 českých korún (63,03 až 122,88 €), " uviedol pre iDnes.cz zástupca usporiadateľskej agentúry Live Nation Petr Novák.

Tina Turner má na svojom konte osem cien Grammy a na celom svete predala takmer 200 miliónov albumov. K jej najväčším hitom patria skladby What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, The Best alebo jedna z najznámejších "bondoviek" GoldenEye.