Vyjde posledná zbierka básní Milana Rúfusa

5. feb 2009 o 11:12 TASR

BRATISLAVA. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ vydá v pondelok 9. februára novú, poslednú zbierku básní Milana Rúfusa Ako stopy v snehu, ktorá patrí k autorovým najosobnejším výpovediam.

Posledná Rúfusova zbierka obsahuje 45 básní. Dvadsať z nich zaradil do časti Záhadný vzorec bytia a dvadsaťtri do časti pod názvom Dar i bremeno. Zbierku, rovnako ako predchádzajúce dve knihy tohto triptychu, ilustroval akademický maliar Ivan Pavle desiatimi plnofarebnými ilustráciami. Ilustrácie a dizajn knihy schválil Milan Rúfus začiatkom decembra, korektúrne zásahy do textu tesne pred Vianocami.

"Snahou vydavateľstva bolo uviesť túto zbierku básní na knižné pulty v decembri, pri príležitosti autorových 80. narodenín. Milan Rúfus s tým nesúhlasil. Nemal rád rozruch okolo svojej osoby a zastával názor, že všetko, čo chce povedať, je v jeho básňach," uviedol Chovanec.

Verše Milana Rúfusa vychádzajú na Slovensku v desaťtisícových a modlitbičky pre deti v stotisícových nákladoch. Jeden z najznámejších slovenských básnikov Milan Rúfus zomrel 11. januára 2009. V tomto roku vyjde vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ aj prvá kniha o jeho živote a diele pod názvom Milan Rúfus/Malé resumé od Rúfusovcov priateľa Imricha Vaška.