Zomrel Lux Interior, spevák The Cramps

5. feb 2009 o 14:38 SITA

BRATISLAVA. Lux Interior, spevák americkej punkovej kapely The Cramps, zomrel vo veku 62 rokov. Ako pre spravodajský portál news.bbc.co.uk potvrdil jeho hovorca, hudobník bol hospitalizovaný v kalifornskej nemocnici pre problémy so srdcom.

Interior, občianskym menom Erick Lee Purkhiser, založil spolu s manželkou Poison Ivy kapelu The Cramps v roku 1973. Formácia sa stala legendou newyorskej punkovej scény. Na konte má 14 albumov, naposledy vyšla kompilácia How To Make a Monster.