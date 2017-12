Kto získa cenu Grammy?

Hlavný súboj zvedú raper Lil Wayne a alternatívni rockeri z Coldplay.

6. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

Komu patril zo svetových hudobníkov uplynulý rok? Na túto otázku dostane odpoveď v nedeľu večer z priameho prenosu udeľovania najprestížnejších hudobných cien Grammy, ktoré sa 8. februára uskutoční v losangeleskej hale Staples Center.



BRATISLAVA. Každý ročník vždy stvorí jedného hrdinu, ktorý zhrabne najviac sošiek malých gramofónikov. Minulý rok to bola britská diva Amy Winehouse s piatimi cenami. Pred ňou zas naplno bodovali Norah Jones, U2, Alicia Keys alebo Dixie Chicks. Tieto mená svedčia o tom, že americkí akademici majú celkom slušný hudobný vkus.

Rap verzus rock

Podľa počtu nominácií zvedú na 51. ročníku Grammy súboj rap s alternatívnym rockom. Američan Lil Wayne súťaží až v ôsmich kategóriách, britská alternatívno-rocková partia Coldplay v siedmich.

Wayne je pozoruhodnou postavou amerického rapu. Je vraj nekontrolovateľný a ťažko zvládnuteľný, má problémy so zákonom, ale vďaka talentu je dnes jedným z najúspešnejších čiernych umelcov. Chris Martin a spol. sa môžu tešiť z pozície svetovej rockovej jednotky, čo potvrdili posledným albumom Viva La Vida, aj keď ich neprajníci tvrdia, že sú hore vďaka tomu, že U2 rok 2008 vypustili.

Rap a r'n'b má medzi nomináciami jasnú prevahu. Okrem Wayna má šancu aj americká trojica Jay-Z, Ne-Yo a Kanye West, ktorí budú súťažiť v šiestich kategóriách. Alebo zabodujú britské speváčky Adele a Duffy, dnes najväčší exportný artikel ostrovnej popmusic?

Fanúšikov dobrej hudby isto poteší, že dosť vysoko sa medzi nominovaných dostali Robert Plant a Alison Kraussová. Ex-člen Led Zeppelin a americká country diva nahrali skvelý album duetov Raising Sand, ktorý sa môže stať čiernym koňom ceremoniálu.

Grammy pre Four Tops

Poznáme už prvého oceneného. Je ním legendárna soulová kapela 60. rokov Four Tops, ktorá dostane cenu za celoživotný prínos. Na jej počesť vystúpi v špeciálnom programe, zostavenom z piesní tejto kapely jediný žijúci člen tohto tria Duke Fakir, ktorému pomôžu súčasné hviezdy Jamie Foxx a Ne-Yo.

Okrem nich si večer zahrajú aj Kid Rock, Robert Plant s Alison Kraussovou, Rihanna, Coldplay, Jennifer Hudson, Lil Wayne, Paul McCartney, Radiohead, Jay-Z a najväčšia hviezda programu U2. Tí určite prednesú pieseň z nového albumu No Line On The Horizon. Bude to aktuálny singel Get On Your Boots alebo iný song?

Rekordér Solti

Málokto to vie, ale najúspešnejším hudobníkom v histórii Grammy je maďarsko-britský dirigent Sir Georg Solti, ktorý za 22 rokov dirigovania chicagského orchestra získal 31 sošiek. Medzi umelcami z popmusic vedie Stevie Wonder, ktorý sa z víťazstva tešil až 25 ráz. Írski U2 sú zas najúspešnejšou skupinou. Majú 22 cien a tento počet môžu ešte zvýšiť. Džezový gitarista Pat Metheny vyhral so svojou skupinou 17 gramofónikov.

Sošky sa udeľujú vo viac ako sto kategóriách, kam patria rap, folk, gospel, klasika a hovorené slovo. O víťazoch rozhodujú kritici, novinári a pracovníci hudobného priemyslu. Ceremoniál môžeme vidieť v noci z nedele na pondelok od 2.00 v priamom prenose na ČT2.