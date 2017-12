Slovenský zástupca na Eurovízii bude známy v marci

6. feb 2009 o 8:29 TASR

BRATISLAVA. Slovensko bude mať svojho zástupcu na 54. ročníku piesňovej súťaže Veľká cena Eurovízie 2009 (Eurovision Song Contest 2009), ktorého finále bude 16. mája v Moskve. Stane sa tak po desaťročnej absencii zástupcu domácej hudobnej scény na tomto prestížnom podujatí.

Národné kolo tejto populárnej autorskej súťaže vyhlásila Slovenská televízia (STV) 20. novembra minulého roku. Do termínu uzávierky, ktorý bol 20. januára, zaslali autori 171 skladieb. Päťdesiat z nich na základe výberu dramaturgickej rady STV postúpila do jedného z piatich semifinálových večerov, v ktorých sa bude rozhodovať o zástupcovi Slovenska na májovom finále v Moskve.

Prvý semifinálový večer odvysiela Slovenská televízia 15. februára, finále slovenského národného kola je plánované na 8. marca a všetkých šesť súťažných večerov odvysiela Slovenská televízia v priamom prenose.

V prvom semifinálovom kole sa predstaví desiatka interpretov:

Desmod a Lucia Nováková Posledná minúta (hudba Desmod - text Desmod, R. Slávik)

Robo Papp Nádej máme (V. Čulík - V. Čulík)

Andrea Zimányiová Prines ten kľúč (A. Zimányiová - P. Konečný)

Emsoft Násilie (S. Valigura, P. Tomi - S. Valigura)

Robo Šimko Môj anjel spí (R. Šimko, J. Cimbala M. Jurika, M. Brezáni)

Petra Kepeňová Odkedy nie si (P. Kepeňová P. Kepeňová)

Peter Kotuľa Cesty sú stratené (P. Kotuľa K. Bertok)

Hudba z Marsu Na hubách (M. Štofej M. Štofej)

Alone Nezistím (R. Toman M. Cabala)

VIP Hviezdy (L. Jakubčiak - L. Jakubčiak)

O dvoch z nich, ktorí postúpia do finálového kola, rozhodnú svojím hlasovaním televízni diváci a porota. Podľa pravidiel súťaže nemohla byť pieseň v slovenskej autorskej súťaži verejne prezentovaná pred 1. októbrom 2008, podmienkou je vek interpreta nad 16 rokov, slovenské občianstvo a text piesne v národnom kole musí byť v slovenskom jazyku.

Slovensko malo zatiaľ v tejto súťaži štyri piesne. Prvou bola Amnestia na neveru skupiny Elán, ktorá sa nekvalifikovala do finále. Druhou bola v roku 1994 skupina Tublatanka so skladbou Nekonečná pieseň, ktorá obsadila 19. miesto. Tretím zástupcom bol Marcel Palonder v roku 1996 s piesňou Kým nás máš, skončil na 18. pozícii a zatiaľ poslednou bola Katarína Hasprová so skladbou Modlitba, ktorá v roku 1998 obsadila 21. miesto.